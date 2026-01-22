Jennifer Lopez paparazzata per strada mentre regala soldi ad un senzatetto. Il video fa il giro del web e il gesto colpisce il mondo intero.

Il bellissimo gesto di Jennifer Lopez

Da sempre Jennifer Lopez ha a cuore il tema della beneficenza. In diverse occasioni infatti la celebre pop star è scesa in prima linea per aiutare i più bisognosi, sostenendo anche diverse cause importanti. Solo nelle ultime ore, come se non bastasse, la cantante è tornata al centro dell’attenzione mediatica, dopo che un video che la vede protagonista è diventato virale sui social.

JLo è stata infatti paparazzata per strada mentre regala dei soldi ad un senzatetto e naturalmente, nel giro di poche ore, la clip ha fatto il giro dei social. Tutto è iniziato quando l’artista è uscita da un palazzo di Los Angeles, dopo un incontro di lavoro. A quel punto ad avvicinarsi alla pop star è stato un senzatetto, che le ha fatto i complimenti.

Una volta entrata in auto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Jennifer Lopez ha infatti abbassato il finestrino dell’enorme SUV e ha consegnato una banconota all’uomo, che sorpreso ed incredulo ha ringraziato commosso ha cantante. Ad immortalare il tutto sono stati i paparazzi, che hanno poi postato il video del momento. Non è mancata a quel punto la reazione degli utenti, che hanno apprezzato il bellissimo gesto della Lopez.

L’artista intanto sta continuando a concentrarsi sulla residency di Las Vegas, che sta ottenendo un ottimo successo e proseguirà fino a marzo. Quest’anno, per di più, Jennifer festeggerà anche il 25esimo anniversario dell’iconico album JLo, che per l’occasione verrà pubblicato nuovamente in un’edizione speciale.

