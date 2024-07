Nel corso della nuova puntata di Pomeriggio Cinque News, Roberto Alessi ha dato aggiornamenti sullo stato di salute di Fedez. Il direttore di Novella2000 ha infatti sentito telefonicamente il rapper dopo il nuovo ricovero in ospedale.

Gli aggiornamenti di Roberto Alessi su Fedez

Sono state ore decisamente intense queste per Fedez. Questa mattina infatti, con un post sui social, il rapper ha fatto sapere di essere nuovamente ricoverato in ospedale a causa di una emorragia interna. Tempestivo il soccorso dei medici, che ancora una volta hanno salvato la vita al cantante, che attualmente si trova al Policlinico di Milano in attesa di poter tornare finalmente a casa. Sui suoi profili così Federico ha affermato:

“Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Oggi nel mentre la questione è stata affrontata anche a Pomeriggio Cinque News e proprio lo staff del cantante ha fatto sapere che la situazione al momento è sotto controllo. Ma non solo. Ospite in collegamento è stato anche Roberto Alessi, che ha dato ulteriori aggiornamenti su Fedez. Il direttore di Novella2000 ha fatto sapere di aver telefonato al rapper, che al momento è ancora ricoverato presso il Policlinico. Attualmente la situazione pare essere delicata, ciò nonostante, come hanno anche ribadito i collaboratori di Federico, non ci sarebbe di che allarmarsi.

In queste ore nel mentre il cantante ha pubblicato una storia sospetta sui suoi social, che poco dopo tuttavia è stata prontamente rimossa. Nel messaggio in questione, che non è sfuggito agli occhi del web, il rapper avrebbe lanciato, secondo i più maliziosi, una frecciatina a Chiara Ferragni. Al momento intanto Federico sta recuperando le energie e a lui inviamo i nostri migliori auguri.