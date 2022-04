1 Jeremias prende in giro Vladimir Luxuria

Tra i concorrenti più discussi di questa Isola dei Famosi c’è senza alcun dubbio Jeremias Rodriguez, il quale continua a far parlare per i suoi comportamenti all’interno del programma e verso i suoi compagni di viaggio. Specialmente nei confronti di Nicolas Vaporidis, con cui non riesce proprio ad andare d’accordo.

Ilary Blasi ha voluto vederci chiaro e ha deciso di mettere i due a confronto. L’attore non si è nascosto dietro a un dito e ha espresso i suoi pensieri a voce alta: “Non ho niente verso i Rodriguez, non ho niente neanche contro Jeremias”. Nicolas ha detto di ritenere Jeremias un ragazzo intelligente, ma dall’atteggiamento davvero troppo scontroso. Così Vaporidis ha buttato fuori tutto ciò che aveva da dirgli. Nel momento in cui è stata data la parola a Jeremias Rodriguez, però, quest’ultimo si è lamentato. Ecco quanto gentilmente raccolto da Biccy:

“Non ho nulla da dire, nulla, va bene così. Nulla da dire, mi va bene così, avete ragione sempre voi, principalmente Vladimir. Bravi complimenti, non dico nulla. No non dico nulla, nulla da dire, no, nulla avete ragione voi e siete i numeri uno”, ha detto Jeremias Rodriguez. “Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Soprattutto Vladimir che ha sempre ragione bravi. Io penso che siete dei fenomeni, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava“. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

In queste parole gli utenti del web ci hanno visto una chiara presa in giro verso Vladimir Luxuria, specialmente nell’ultima frase dove ha detto “bravo”, per poi correggersi. Il risentimento di Jeremias Rodriguez sembra derivare dal fatto che l’opinionista ieri sera gli ha fatto notare i suoi errori.

E non è finita perché ieri, per l’ennesima volta, Jeremias ha minacciato di voler lasciare il programma…