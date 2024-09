Jessica Alves, conosciuta come ex Ken umano, ha fatto un nuovo cambiamento. Ecco com’è oggi e la foto sui social

Com’è cambiata Jessica Alves, ex Ken umano, nel corso degli ultimi anni? Ecco il prima e il dopo della celebrità social.

Il cambiamento di Jessica Alves

Come sapranno in molti diverso tempo fa ha deciso di sottoporsi a ben novanta interventi chirurgici fino ad assomigliare sempre di più a Barbie. Jessica Alves, ex Ken umano, ha confessato di aver speso un milione di sterline per riuscire nel suo obiettivo e ha ammesso in passato di essere soddisfatta solo al 95% del suo aspetto fisico:

“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Alfred già vicino al bacio con una tentatrice nella prima puntata

A quanto pare qualcosa non la soddisfaceva e per riuscire a piacersi completamente ha deciso di sottoporsi ad altre operazioni di chirurgia plastica. Ma com’è oggi Jessica Alves, conosciuta come ex Ken umano? Qui sotto possiamo vedere una foto alla quale, su Instagram, segue anche un video in cui la si vede meglio. Pare abbia aumentato il volume dei fianchi rispetto a qualche anno fa e in descrizione ha scritto:

“Quando ti senti a tuo agio nella tua pelle sei bellissima. Nonostante qualsiasi difetto”.

Il nuovo look di Jessica Alves, ex Ken umano

Ora che abbiamo visto com’è cambiata Jessica Alves, ex Ken umano, oggi possiamo dire che il web si divide esattamente come era accaduto per alcune suo dichiarazioni sulla maternità. Lei stessa aveva rivelato di voler diventare madre e che si sarebbe voluta sottoporre a un trapianto di utero:

“È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia. Ho subito tutti gli interventi chirurgici possibili per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante”.