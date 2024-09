Questa sera su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che promette scintille. Pare infatti, da un video anticipazioni rilasciato dai canali social del reality show, che Alfred sia già vicino al bacio con una tentatrice.

Cosa accadrà nella prima puntata di Temptation Island?

Tutto è pronto per il ritorno di Temptation Island. Questa sera infatti su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova edizione, durante la quale ne vedremo di belle. Alla conduzione del fortunato reality show targato Maria De Filippi ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia, che guiderà le coppie attraverso il loro viaggio nei sentimenti. In questi giorni nel mentre la produzione ha svelato i protagonisti che metteranno alla prova il loro amore e di certo non mancheranno le emozioni.

Proprio nel corso della prima puntata i concorrenti daranno il via al loro percorso. Ma vi avvertiamo: fin da subito la situazione si scalderà e per una delle coppie le cose potrebbero subito precipitare. Di chi parliamo? Di Alfred e di Anna! Come sappiamo grazie al video di presentazione, i due stanno insieme da 1 anno e 9 mesi. Tuttavia proprio la giovane concorrente ha scoperto un tradimento da parte del suo fidanzato.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island come se non bastasse accadrà qualcosa che scatenerà la reazione furiosa di Anna. Pare infatti, come ha svelato un video anticipazione postato dai canali social del reality show, che fin da subito Alfred si sia avvicinato a una tentatrice. Ma non solo. Pare che i due siano anche stati vicini al bacio, al punto che Anna è stata immediatamente chiamata nel pinnettu per vedere un filmato del suo compagno e a quel punto ha perso le staffe.

Ma cosa sarà accaduto dunque e come proseguirà il percorso della coppia all’interno dei villaggi? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo.