Non molto tempo fa Jessica Alves, l’ex Ken umano, ha completato la sua trasformazione in Barbie: “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina“. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha anche raccontato il suo grande desiderio di diventare madre:

È il mio sogno diventare mamma, e ho esaminato le varie opzioni. Ho uno spiccato lato materno, e mi piacere vivere l’esperienza di avere un bambino portandolo in grembo. Quindi sto valutando un’operazione rara e complicata all’utero. È un intervento chirurgico molto rischioso, lo so bene, e per questo sto cercando di capire tutte le fasi che dovrei affrontare. Sono una persona determinata”, chiosa Jessica, “e non mi sono mai arresa di fronte alle difficoltà. Ce la farò.

Oggi, come riporta anche il sito Gossip e TV, Jessica Alves ha rilasciato altre dichiarazioni alla rivista Nuovo. In passato si era fatto avanti Giacomo Urtis, il quale si era proposto come candidato per farla diventare finalmente mamma. Lei, però, aveva commentato: “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano“. Vedremo se nel prossimo futuro qualcuno coglierà l’appello di Jessica. Secondo la soubrette al momento tutti vogliono divertirsi mentre lei vorrebbe mettere su una famiglia e realizzarsi nel privato.

