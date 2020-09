1 Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che Jessica Antonini e Davide Lorusso si conoscessero già prima di Uomini e Donne

Sono passate soltanto poche settimane da quando è iniziata ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, e senza dubbio non mancano già i colpi di scena. Come è noto quest’anno gli autori hanno deciso di fondere il Trono Over e il Trono Classico in un unico format, e proprio tra i tronisti è arrivata anche Jessica Antonini, estranea al mondo dello spettacolo. Fin da subito la bella protagonista del dating show si è messa in gioco senza filtri, mostrando di non avere tattiche né strategie. Proprio nello studio di Maria De Filippi, Jessica ha avuto modo di fare la conoscenza di Davide Lorusso, e fin dal primo momento tra i due è scattata una palese scintilla. Tuttavia nessuno poteva mai immaginare che a soli pochi giorni dall’inizio del suo trono la Antonini facesse la sua scelta! Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne infatti la tronista ha deciso di tornare a casa proprio con Davide, iniziando con lui una frequentazione seria.

La scelta di Jessica Antonini ha naturalmente lasciato interdetto il web, e adesso spuntano fuori alcune segnalazioni che stanno facendo mormorare i social. Pare infatti che la tronista e Davide Lorusso si conoscessero già prima di Uomini e Donne e che dunque la partecipazione al dating show, con relativa scelta, sia stata soltanto una messa in scena. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza, che sui suoi social scrive:

“Posso dire che i due si conoscevano già…Ieri un amico in comune mi ha detto che questa estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva…Quindi è impossibile che non si conoscano…”.

Poco dopo ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato Deianira Marzano. La blogger partenopea ha confermato le dichiarazioni di Amedeo Venza sulla presunta conoscenza tra Jessica Antonini e Davide Lorusso prima di Uomini e Donne. Ma scopriamo di più in merito sulle accuse rivolte alla neo coppia del dating show di Maria De Filippi.