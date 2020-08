Jessica Mazzoli: ‘Per colpa di Morgan sminuita e giudicata sul lavoro’

Jessica Mazzoli torna alla carica contro Morgan: “Per colpa sua tanti pregiudizi sul lavoro. Ora sogno un amore sano e non pericoloso”.

Ci ha provato, Jessica Mazzoli, a superare le intemperanze e l’affetto intermittente di Morgan, conosciuto dietro le quinte di X-Factor nel 2011 ed entrato a gamba tesa nella sua vita. Un incontro inatteso, ma afferrato al volo come si fa con gli amori travolgenti e destinati a cambiare per sempre il corso delle cose. Per Jessica Morgan lo ha fatto diventando il padre di sua figlia Lara, nata già nel dicembre dell’anno successivo ma da sempre quasi un’estranea per il cantante.

Dopo diversi anni di guerre legali e vani tentativi di riconciliazione, sino alla fine dell’anno scorso i due sembravano aver ritrovato un equilibrio. Poi, un’altra frattura e stavolta probabilmente irrisanabile. Nel frattempo, infatti, Morgan è diventato di nuovo padre: il 17 marzo è nata Maria Ero, dal legame con l’attuale compagna Alessandra Cataldo. È stato questo il modo in cui l’ex leader dei Bluvertigo ha potuto voltare pagina dai problemi economici e dalla “brutta figura” dell’ultimo Sanremo.

Per Jessica è arrivato allora il momento definitivo di rimboccarsi le maniche per Lara e nondimeno per se stessa. In questo periodo è in uscita con Danza di anime, un nuovo singolo con cui spera di riaffacciarsi una volta per tutte alla musica.

Intervista a Jessica Mazzoli: da Morgan al Grande Fratello

Carlo Faricciotti l’ha intervistata sul nuovo numero di Novella 2000, dove la Mazzoli ha tracciato un bilancio di quanto Morgan abbia influenzato anche negativamente la sua carriera.

“Quando mi chiedono cosa è andato storto, non so rispondere… So solo che c’è stato un amore vero, grande, che ha portato alla nascita di una bambina meravigliosa. Non rinnego il mio percorso, anche se dal punto di vista lavorativo in parte mi ha sfavorito”.

L’ex concorrente del Grande Fratello si spiega meglio:

“Molti hanno dei pregiudizi. Io voglio essere giudicata per la mia musica, il mio talento, non per le decisioni che alle volte mi trovo costretta a prendere per far quadrare la mia vita privata”.

Fra queste, anche quella di partecipare al reality di Canale 5 che – ammette Jessica – le ha consentito di produrre la propria arte e mantenere la figlia.

Le novità nella musica e la voglia di innamorarsi di nuovo

L’ultimo singolo, Danza di anime, è arrivato in un momento difficile, in cui la Mazzoli doveva forzatamente tornare a lavoro per sostenere la famiglia. Per questo motivo non è venuto da sé, ma la cantante lo ha per così dire estratto dal suo quotidiano.

“Quando devi per forza fare una cosa, è difficile. Manca la spontaneità, ti viene il blocco. Da lì ho cominciato a parlare della situazione che vivevo: zanzare e tanto caldo. Una situazione di chiusura, ma pure la sensazione che da qualche parte nel mondo ci possa essere un’anima affine che potrebbe essere una persona, ma anche un sogno, un obiettivo”.

Da queste parole emerge in Jessica il desiderio profondo di rinnamorarsi, cancellando una volta per tutte le turbolenze di Morgan. Che cos’è l’amore per lei?

“Un tripudio di emozioni positive. Uno tsunami non pericoloso, sano e pulito. Mi piacciono le cose semplici, ma non sono disposta a scendere a compromessi”.

Insomma, tutto il contrario di ciò che ha ricevuto dalla vita fino ad ora. Ancora una volta, vien da chiedersi a che punto siano oggi le cose con l’ex. E lei commenta:

“Stargli dietro per ricordargli i suoi doveri paterni è un lavoro. Avrei faticato meno a sostituire Ercole nelle sue fatiche…”

