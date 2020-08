Mattia Ferrari: l’amico di Belen a tu per tu con un ex di Taylor Mega

Mattia Ferrari e Alberto De Pisis paparazzati insieme nel corso di un soggiorno a Venezia: l’amico di Belen e l’ex di Taylor Mega vicini vicini.

Lui è Mattia Ferrari, uno dei più giovani esperti di social e comunicazione che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei curiosi come amico di Belen. L’altro è Alberto De Pisis, famoso non per essere un influencer qualunque, ma anche l’ex fidanzato di Taylor Mega. I due sono stati paparazzati durante un soggiorno a Venezia, città d’origine di Ferrari, e la loro amicizia sembra molto intima.

Lo si giudica con facilità osservando gli scatti con cui i fotografi hanno documentato la loro breve parentesi di distrazioni, tra passeggiate per la città, qualche abbraccio e una cena al ristorante.

Tutto apparentemente insignificante, se non fosse che De Pisis, proprio a Novella 2000, qualche tempo fa dichiarò di sentirsi “tendenzialmente gay” malgrado la recente relazione con Taylor Mega.

(c) Novella 2000 n. 35 – 19 Agosto 2020

A questo punto, la fantasia di qualcuno comincia a galleggiare e, nelle stesse foto, intravede persino qualche ipotetico messaggio fra le righe. Tra Mattia Ferrari e Alberto De Pisis c’è forse del tenero?

Certo, se anche così fosse – e non ci sarebbe naturalmente nulla di male – difficile che siano i diretti interessati a farcelo sapere!

Mattia Ferrari, 28 anni e fondatore dell’agenzia Arnold Creative Communication, è da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata. Al punto che, nonostante il lavoro che fa, preferisce mantenere chiuso il suo profilo Instagram.

Qualcosa in più lo ha raccontato nei mesi scorsi la sua frequentazione di Belen, del figlio Santiago con cui l’abbiamo visto giocare spesso nelle Instagram Stories di lei, e ce l’hanno detto le serate mondane a cui era invitato con la showgirl.

Alberto De Pisis, 29, dal canto dei suoi 22 mila 500 follower, è solito sorvolare sulle proprie avventure amorose a meno che queste non si chiamino Taylor Mega.

E allora lasciamoli fare, mentre si abbandonano alla loro amicizia speciale e, per un attimo, dimenticano il resto delle amiche e soprattutto le ex.

