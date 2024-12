Al Grande Fratello ieri Jessica Morlacchi ha raccontato che lei ed Elodie sono cugine: “Prima di entrare qui ci siamo sentite e…”

Jessica Morlacchi ha sentito Elodie prima del GF

Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato che Jessica Morlacchi mentre giocava a carte con alcune coinquiline ha confessato a Stefania Orlando di essere cugina di Elodie? Ebbene l’argomento ieri sera è balzato nuovamente puntata, durante la diretta del Grande Fratello, l’ultima di questo 2024.

Secondo quanto emerso dal racconto pare infatti che i nonni (cugini tra loro) hanno portato quindi Jessica Morlacchi ed Elodie ad avere come grado di parentela quello di essere cugine di terzo grado. Il fatto, però, come detto ha attirato l’attenzione di Alfonso Signorini che ha voluto saperne di più. Anche perché si è trattata certamente di una notizia che ha spiazzato tutti!

Nel corso dell’appuntamento di ieri, infatti, proprio il conduttore ha chiesto piuttosto incuriosito: “Ho saputo che sei cugina di Elodie, che rapporto avete?“. Dopo aver sorriso Jessica Morlacchi ha risposto subito: “Ho conosciuto Elodie quando avevo 17 anni, lei ha qualche anno meno di me. Ci siamo abbracciate! Poi l’ho un po’ persa di vista perché lei si è trasferita in Puglia e l’ho rivista in TV, con i capelli rosa”.

Qui Jessica Morlacchi ha fatto riferimento all’apparizione di Elodie nella scuola di Amici, dov’è diventata poi una delle stelle del talent. “Ora è diventata la splendida star che è. Mi ha scritto per farmi l’in bocca al lupo prima che entrassi al Grande Fratello“, ha proseguito la gieffina rivelando questo curioso aneddoto.

C’è da dire che la differenza di età tra Jessica Morlacchi ed Elodie non è tantissima. La prima è nata nel 1987, mentre la seconda nel 1990. Sebbene magari non riescano a frequentarsi tutti i giorni per via del lavoro e altri impegni, tra le due c’è del bene e affetto. Questo dato anche dal fatto che si sono sentite prima della nuova esperienza dell’ex cantante dei Gazosa al GF.