Battuta infelice da parte di Tommaso Franchi durante una chiacchierata in giardino. L’uscita ha scatenato una lunga polemica sui social.

Tommaso Franchi nella polemica per una frase

Mentre nella Casa del Grande Fratello continua ad aleggiare un mistero su Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, ieri il concorrente è stato bacchettato da Alfonso Signorini perché non si esprime abbastanza. Ma non solo. Recentemente l’idraulico è finito al centro di alcune polemiche, una su queste per via di una frase di troppo su Napoli.

Mariavittoria ha provato a minimizzare l’accaduto, comprendendo però lo scivolone commesso dal fidanzato. Ma l’accaduto non è passato inosservato di certo sui social che hanno lamentato non poco fastidio per l’accaduto.

Ma cosa ha detto Tommaso Franchi su Napoli al Grande Fratello? Partiamo con il dire che durante la conversazione avvenuta in giardino erano presenti sia Giglio, ma anche Javier Martinez che Shaila Gatta, così come Mariavittoria Minghetti. Proprio il medico estetico ha detto mentre chiacchieravano: “[…] Sta schiacciando in seconda linea, batte e poi entra il ‘libbero’. Il ‘libbero’ quando entra in prima linea, poi esce dal campo”.

Il modo di pronunciare la parola “libero”, ha provocato l’intervento di Tommaso Franchi che ha corretto la ragazza sulla pronuncia: “Libero, non libbero… Libero”.

Mariavittoria dalla sua, scherzosa, ha puntualizzato: “Senti, a Roma si dice libbero, con due “B”. A Napoli come si dice”, ha detto rivolgendosi a Shaila Gatta. La ballerina ha commentato dicendo che non vi è alcuna variazione, ma è stata interrotta proprio da Tommaso Franchi che ha detto: “A Napoli nessuno è libero (facendo il gesto delle manette, ndr)”.

Sia Giglio, Mariavittoria che Javier si sono subito resi conto dello scivolone commesso da Tommaso Franchi. Martinez ha definito brutta la battuta, mentre la Minghetti dopo avergli dato un’occhiata gli ha detto: “Dai amo, meno male che non l’hanno sentito!”. In realtà erano ripresi e tutto il pubblico ha assistito alla scena….

tommaso: "libero con una b"

mavi: "a roma si dice con due b, libbero; shaila a napoli come si dice?"

tommaso: "a napoli nessuno è libero (fa il gesto delle manette)"



visto che chi lo aveva postato l'ha cancellato, lo riposto io per ricordare chi è il ratto 💀#grandefratello pic.twitter.com/yN6WfpUPEr — (@heythreshold) December 29, 2024

Shaila Gatta non sembra essersi resa conto della battuta infelice. Ma c’è da dire che dopo questa esternazione Tommaso Franchi ha ricevuto diverse critiche da parte dei fan del Grande Fratello, contrariati e che ora si aspettano delle scuse.