Rispunta sul web la Blind Audition di Jessica Morlacchi a The Voice

Forse in molti non se lo ricordano, ma la vincitrice della passata edizione di Grande Fratello Jessica Morlacchi ha partecipato alla prima edizione di The Voice of Italy.

Jessica Morlacchi ha partecipato alla prima edizione di The Voice of Italy

Prima di tornare più stabilmente in TV con Ora o mai più e Tale e quale show, Jessica Morlacchi aveva già cercato di rilanciare la propria carriera musicale partecipando nel 2013 alla prima edizione di The Voice of Italy.

Allora aveva 25 anni e tornava sotto i riflettori dopo un periodo di stop dall’industria, in seguito al precoce successo ottenuto con la band Gazosa, con cui aveva vinto il Festival di Sanremo 2001 tra le nuove proposte con Stai con me (Forever).

All’epoca della prima edizione di The Voice of Italy, la giuria della trasmissione era composta da grandi nomi della musica italiana e dello spettacolo: Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Noemi e Piero Pelù.

Proprio la Carrà, tra l’altro, era la conduttrice del Festival di Sanremo quando i Gazosa vinsero. Durante le Blind Auditions, Jessica scelse di cantare “Oggi sono io”, celebre brano di Alex Britti, affrontando una performance intensa.

Alla fine dell’esibizione, solo Riccardo Cocciante si girò, permettendole così di entrare nella sua squadra. Fu l’unico coach a riconoscere il suo potenziale artistico in quel momento, nonostante Noemi manifestò poi qualche ripensamento per non essersi girata.

In quell’occasione Jessica Morlacchi ci tenne anche ad avere uno scambio con Raffaella Carrà. Dal palco, le ricordò di quella ragazzina tredicenne che vinse un suo Festival di Sanremo insieme alla sua band.

Jessica riuscì a superare le Battle e ad accedere alla fase dei Live Show, arrivando così all’ottava puntata, la prima in diretta della stagione. Tuttavia, il suo percorso si interruppe proprio lì. Venne eliminata e non riuscì ad accedere alle fasi finali.

Nonostante ciò, la partecipazione a The Voice of Italy rappresentò per lei un primo passo importante verso il recupero della propria identità musicale dopo anni di silenzio.

L’esperienza, anche se breve, le permise di cominciare a rimettersi in gioco. Tale percorso poi proseguì con Ora o mai più nel 2018 e Tale e quale show nel 2019. Uscita, poi, vincitrice dal Grande Fratello, ha preso il via un nuovo capitolo della sua vita.