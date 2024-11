Durante la puntata del Grande Fratello le Non è la Rai sono state tacciate dal gruppo di fare strategia e di essere poco coerenti. Persino l’ex compagna Eleonora Cecere le ha criticate: “Vedo incoerenza”.

Non è La Rai tacciate dal gruppo

Dopo la confessione di Jessica Morlacchi e lo scontro di fuoco tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, anche Le Non è la Rai sono state al centro di alcune critiche. Il duo formato da Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi è stato tacciato dal gruppo di incoerenza.

Sia nel daytime che durante la puntata di questa sera sono state mostrate varie clip con i pensieri di alcuni concorrenti che, anche in puntata hanno ribadito il loro punto di vista contro le Non è la Rai.

A prendere subito la parola è stata Pamela Petrarolo che, a modo suo ha provato a giustificarsi: “Credo che il voto vada rispettato (quello delle nomination eh), non si può sapere perché ho votato quella persona e perché non ho votato un’altra”. In seguito ha spiegato che può cambiare di settimana in settimana.

Se secondo i più votare Federica e Clayton sarebbe una soluzione comoda quella attuata dalle Non è la Rai. Pamela pensa si tratti di un accanimento: “Non solo noi abbiamo votato Federica e Clayton in quelle sere”, ha fatto notare.

Per una decina di minuti c’è stato uno confronto che si è però risolto con un nulla di fatto.

Eleonora Cecere le critica a sorpresa

Da studio oltre a Beatrice Luzzi si è espressa anche Eleonora Cecere. L’ex concorrente facente parte del gruppo de Le Non è la Rai a riguardo è stata molto chiara e ha rivolto una critica alle sue compagne:

“Vedo incoerenza da telespettatrice. Hanno dal ridire sui concorrenti e non rivelano mai la propria idea…”. Nessuno si sarebbe aspettato probabilmente questa reazione ma questo è ciò che è accaduto.

Anche il pubblico è rimasto spiazzato. Ma le Non è la Rai verranno a conoscenza di ciò?