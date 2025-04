A distanza di poche ore dalla finale del Grande Fratello, Jessica Morlacchi viene rimproverata dalla produzione, dopo aver tentato in ogni modo di uscire dalla stanza dove erano rinchiusi i concorrenti.

Ultimo rimprovero per Jessica Morlacchi

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello e finalmente stasera scopriremo chi vincerà il reality show. In attesa dell’inizio della diretta però sembrerebbe che in casa non manchino le tensioni. Proprio in queste ultime ore infatti è arrivato un ultimo rimprovero per Jessica Morlacchi da parte della produzione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Stasera verrà decretato il vincitore, ma non mancano liti e sorprese! Le anticipazioni della finale del GF

Proprio in vista dell’ultima puntata, gli addetti ai lavori hanno iniziato a preparare il giardino per la diretta. Per questo motivo, come di consueto, i concorrenti sono stati chiusi in camera per un lungo tempo, diventando però ben presto insofferenti. A un tratto così proprio Jessica ha cercato in ogni modo di uscire dalla camera da letto, tentando di forzare la porta anche con una stampella. A quel punto a intervenire è stato un membro della produzione, che ha prontamente rimproverato la cantante.

LEGGI ANCHE: Shaila Gatta lancia una frecciata su Instagram

Jessica Morlacchi così, affranta, si è data per vinta e atteso che gli autori dessero il via libera per poter lasciare la stanza. Il video del momento naturalmente non è passato inosservato e in queste ore ha fatto il giro del web, scatenando anche l’ironia degli utenti.

ah si la squalifica il giorno prima della finale pic.twitter.com/F21uBt0UfE — Sof🍷 (@lasofdeitweet) March 30, 2025

Il pubblico nel mentre aspetta con ansia la finale, che promette scintille e grandi colpi di scena. Ma chi sarà tra Jessica, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma a vincere questa edizione del Grande Fratello? Non resta che attendere la diretta di questa sera però per scoprirlo. L’appuntamento è come sempre su Canale 5, con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.