Ci siamo, oggi è il giorno della finale! Questa sera al Grande Fratello scopriremo finalmente il vincitore di questa edizione! Ecco le news e anticipazioni sulla puntata conclusiva del GF.

Grande Fratello anticipazioni 31 marzo

Dopo 197 giorni finalmente ci siamo! Questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello. Scopriremo nel corso della puntata chi è il vincitore di questa edizione del reality televisivo.

Nonostante sia stata l’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche non si sono di certo fermate. Ci sono state una serie di discussioni che hanno visto protagonista Zeudi, che ha litigato con Helena, ma anche con Mariavittoria. Con quest’ultima ha poi chiarito. Anche Chiara ha avuto un diverbio con Helena, così come con Mariavittoria.

Lorenzo, Helena e Mariavittoria non hanno nascosto la loro nostalgia rispettivamente per Shaila, Javier e Tommaso. Si sono lasciati andare alle lacrime e momenti di sconforto. Stasera però finalmente potranno rivederli durante la finale del Grande Fratello. Non è escluso che possa esserci per qualcuno di loro un confronto, magari in studio! Chissà.

Durante la cena, tutt’altro che tranquilla a seguito di alcuni screzi, i concorrenti hanno potuto dirsi ciò che pensano l’uno dell’altro. Situazione questa che ha un po’ acceso gli animi.

Stasera peraltro i concorrenti del Grande Fratello potranno riabbracciare i loro cari o i fidanzati e fidanzate. Insomma non mancheranno momenti emozionanti e tutti da vivere.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Tra le news di questa ultim’ora del Grande Fratello le anticipazioni ci informano che stasera ci saranno dei televoti flash per decretare il vincitore. Una prassi che si verifica in ogni edizione.

Ci saranno delle sorprese, verrà rivissuto il percorso di tutti i concorrenti e ci sarà il ballo capitanato da Enzo Paolo Turchi con tutti gli ex inquilini della Casa.

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

In quanto ai sondaggi Novella2000.it vi ha chiesto in settimana: chi vuoi che vinca questa edizione del Grande Fratello?

Secondo voi lettori a vincere potrebbe essere Zeudi, che ha totalizzato il 70% di voti. Al suo seguito Helena al 14%. Alle sue spalle Chiara che ha racimolato l’11%, seguita da Lorenzo al 4%. Infine a parimerito (anche se con una distanza di pochi voti) Jessica e Mariavittoria all’1%.

Ricordiamo che al momento è aperto un televoto che sancirà l’ultima finalista tra Chiara e Mariavittoria. Ma se queste sono le percentuali del sondaggio, dovrebbe passare la Cainelli.

Ovviamente tutti questi risultati potranno essere confermati o smentiti dal televoto ufficiale di questa sera del Grande Fratello!

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera a che ora va in onda il Grande Fratello? La trasmissione andrà in onda dalle 21:30 circa.

Come sempre Alfonso Signorini ci darà tutte le anticipazioni del GF, che ci spiegheranno bene o male quale piega prenderà la puntata.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Per l’ultima volta questa edizione, il Grande Fratello va in onda stasera su Canale 5 in prima serata.

Sempre oggi, sono questi gli orari degli ultimi daytime del GF. Su Canale 5 alle 13:40 e alle 16:30. Invece su Italia 1 alle 12:15, alle 13:00 e alle 18:15.

Piccolo spazio per il Grande Fratello viene riservato anche a Mattino 5 e a Pomeriggio 5.

Per l’ultima puntata del GF alle 19:10 su La5 l’appuntamento con Rebecca Staffelli e il GF Daily.

Se volete seguire le ultime ore live degli inquilini della Casa, potete farlo anche su Mediaset Extra, Mediaset Infinity o sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Chi sono il conduttore e gli opinionisti del GF

Il conduttore del Grande Fratello chi è? E gli opinionisti? Alfonso Signorini è al timone di conduzione, coadiuvato dalla presenza delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Come inviata social, è presente Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

Ecco chi sono tutti i concorrenti che hanno fatto parte di questa edizione del Grande Fratello. A partire dal cast maschile:

Alfonso D’Apice (ELIMINATO), Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri (ELIMINATO), Iago Garcia (ELIMINATO)

Poi ancora tra gli uomini che hanno partecipato nel programma: Javier Martinez (ELIMINATO), Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli (ELIMINATO), Maxime Mbanda (ELIMINATO), Mattia Fumagalli (ELIMINATO), Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi (ELIMINATO).

Tra le donne della Casa più spiata d’Italia: Amanda Lecciso (ELIMINATA), Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA). Poi aggiungiamo: Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi (RITIRATA)

Infine: Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta (ELIMINATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta (ELIMINATA), Stefania Orlando (ELIMINATA), Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.

I finalisti sono dunque: Lorenzo, Jessica, Zeudi, Helena e una tra Chiara o Mariavittoria.