1 Jessica Selassié e Barù dopo la finale

Ieri sera dopo ben 6 mesi si è concluso il Grande Fratello Vip 6 con la vittoria di Jessica Selassié, che ha battuto Davide Silvestri al televoto finale. La Principessa come se non bastasse ha segnato un nuovo record, confermandosi come la donna vincitrice con la percentuale più alta nella storia del reality, posizionandosi per di più al secondo posto dopo Tommaso Zorzi. Nel mentre come sappiamo nelle ultime settimane Jessica ha fatto discutere per via del suo legame con Barù. Da tempo infatti la Selassié ha fatto intendere di essere interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca, nonostante quest’ultimo abbia avuto diversi cambi di rotta. Naturalmente il web si chiede già cosa accadrà tra i due adesso che il programma è terminato, e sembrerebbe che siano già arrivati degli aggiornamenti in merito.

Ma cosa è accaduto dunque tra Jessica e Barù dopo la finale del Grande Fratello Vip 6? A dare indirettamente degli aggiornamenti è stato nientemeno che Giacomo Urtis! Dopo la proclamazione del vincitore infatti, il medico ha dato il via a una lunga diretta su Instagram, durante la quale abbiamo visto cosa è accaduto nei minuti successivi alla fine della puntata.

Pochi secondi dopo che Jessica Selassié è stata eletta vincitrice, proprio Barù è corso dalla Principessa per stringerla in un caloroso abbraccio. Tuttavia successivamente è sparito letteralmente dalla circolazione. Mentre Jessica rilasciava le prime interviste per Mediaset infatti, Barù si è allontanato dallo studio, ma inizialmente la sua assenza non è stata notata. Ad accorgersi della sua sparizione è stato proprio Urtis, che lo cercava invano tra la folla. Tuttavia poco dopo il nipote di Costantino è entrato in possesso del suo telefono e ha fatto ritorno sui social, dove ha lasciato un like a un post Instagram di Trash Italiano, che annunciava la vittoria di Jessica.

Ma cosa accadrà tra Barù e la Selassié in questi giorni? I due avranno modo di sentirsi e di vedersi lontani dalle telecamere? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è successo ieri sera prima della finale, quando Soleil Sorge ha fatto un attacco a Jessica.