1 Cosa è accaduto tra Jessica Selassié e Barù

Da quando il Grande Fratello Vip 6 è terminato, in molti si stanno chiedendo cosa sia accaduto tra Jessica Selassié e Barù. Come sappiamo all’interno della casa i due si sono particolarmente avvicinati, e proprio la Principessa fin dal primo momento ha ammesso di essere interessata la nipote di Costantino Della Gherardesca, che dal suo canto ha avuto diversi cambi di rotta. Solo qualche ora fa, nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, Jessica ha parlato di Barù, ammettendo di essere pronta a rivederlo. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.

Adesso però sembrerebbero arrivare delle news in merito! Dopo il Grande Fratello Vip 6 infatti Jessica Selassié e Barù si sono rivisti! Dove? Negli studi di Verissimo! I due infatti alcune ore fa hanno registrato un’intervista che andrà in onda questo fine settimane su Canale 5. Tuttavia sembrerebbe, stando a quello che riporta Amedeo Venza, che tra loro non sia accaduto nulla di rilevante. Questo quando svela l’influencer:

“In molti si chiedono come stia proseguendo la “storia” tra Jessica e Barù… i due dopo la finale del GF Vip non si erano più visti né sentiti fino a l’altro ieri quando in occasione della registrazione di Verissimo si sono rivisti insieme a tutti gli altri… ma niente di più. Si sono scambiati due chiacchiere e via”.

Che dunque la conoscenza tra Jessica Selassié e Barù sia già terminata? Nel mentre poche ore fa la Principessa ha fatto ritorno sui social. Andiamo a rivedere le sue prime parole.