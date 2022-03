Un ex corteggiatore del programma Uomini e Donne si dichiara e confida il suo interessa in Jessica Selassié. Poi la stoccata a Barù

La dichiarazione dell’ex corteggiatore su Jessica Selassié

Jessica Selassié, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 6 che l’ha incoronata vincitrice, ha un ammiratore noto al grande pubblico per essere stato corteggiatore a Uomini e Donne. Parliamo di Alessandro Verdolini, che nel dating show di Maria De Filippi ha sceso le scale per Andrea Nicole, la quale l’ha tenuto in studio fino alla fine per poi scegliere Ciprian Aftim.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Verdolini ha rilasciato un’intervista a Eva 3000 dove ha espresso il suo interesse per Jessica Selassié, dichiarandosi a lei. Ecco quanto gentilmente raccolto da Isa & Chia, che ne ha riportato uno stralcio delle sue parole:

“Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea”.

Sempre Alessandro Verdolini ha dichiarato di volerla invitare a cena e spera che Jessica Selassié possa leggere queste sue parole. Non è mancata poi anche una stoccata a Barù. L’esperto di food nella Casa del GF Vip 6 ha rifiutato le avance della vincitrice dicendosi interessato a lei ma solo da amico: “Posso rispondere con un vecchio adagio che dice: “chi ha pane non ha i denti!” Penso che se una persona ti interessa davvero, alla lunga delle telecamere te ne freghi. O comunque se hai questi “timori” non vai al Grande Fratello e vivi le cose privatamente a casa tua”.

Insomma Alessandro Verdolini pare sia rimasto molto colpito da Jessica Selassié. Dunque dopo la stima ricevuta da Aka7even, anche Alessandro ha espresso belle parole per lei. Come risponderà la gieffina a queste affermazioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

