1 Barù interrompe la live di Jessica Selassié

Come ben sappiamo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è nato un legame particolare tra Jessica Selassié e Barù. Proprio la Principessa ha fin da subito ammesso di essere interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca, che nel mentre ha avuto ripetuti cambi di rotta. Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nelle prossime settimane tra i due e se finalmente Jessica e Barù avranno modo di conoscersi lontani dalle telecamere. Nel mentre solo alcune ore fa è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere il web. Mentre era in live su Instagram infatti, la Selassié è stata interrotta proprio da Barù. Ecco il video del momento e quello che è accaduto:

“ah questa me la chiede Barù”



MA LA NATURALEZZAAAA#jerù pic.twitter.com/rweRdTwP4X — A Onor del vero 2 (@onordelvero2) March 26, 2022

Solo qualche giorno fa intanto Jessica Selassié nel corso della sua ospitata a Verissimo ha parlato proprio di Barù e dei sentimenti che prova verso di lui. Queste le parole della vincitrice del Grande Fratello Vip 6:

“Innamorata? No. Perché veramente non ci conosciamo, ma è stato di grande supporto nella Casa e mi ha aiutata a rinascere tirando fuori dei lati di me. È stato un grande compagno di viaggio. Gli voglio bene, mi piace, c’è attrazione fisica, ma ci dev’essere ancora la nostra prima uscita, il nostro primo bacio. Noi sotto quella capanna abbiamo avuto bacetti innocui, ma quello appassionato arriverà. Ci spero? Certo. Ci siamo sentiti ieri sera e mi ha detto che mi vuole vedere e mi organizzeremo la nostra prima uscita”.

