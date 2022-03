La stoccata di Jessica Selassié

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié è stata gradita ospite di Verissimo nel pomeriggio di oggi. Si è ovviamente parlato di Barù e la Princess ha confidato di nutrire grande interesse in lui e spera possa nascere qualcosa. Ha fatto sapere anche di averlo sentito e spera di poterlo incontrare lontano da occhi indiscreti e dalle telecamere:

“Innamorata? No. Perché veramente non ci conosciamo, ma è stato di grande supporto nella Casa e mi ha aiutata a rinascere tirando fuori dei lati di me. È stato un grande compagno di viaggio. Gli voglio bene, mi piace, c’è attrazione fisica, ma ci dev’essere ancora la nostra prima uscita, il nostro primo bacio. Noi sotto quella capanna abbiamo avuto bacetti innocui, ma quello appassionato arriverà. Ci spero? Certo. Ci siamo sentiti ieri sera e mi ha detto che mi vuole vedere e mi organizzeremo la nostra prima uscita”.

Successivamente Jessica Selassié ha ricordato anche i giorni in cui è stata male nel reality, poiché si è sentita ferita da Barù, lanciando poi una stoccata ad alcuni vipponi: “Lui si è fatto condizionare. Ho scoperto che non parlavano bene di me a lui. Lui non mi conosce e lì era un gioco. Soleil e Davide. Ho visto dei filmati dove dicevano a lui che mi ero avvicinata solo per dinamiche, mettendolo in guardia. Io non ho mai parlato di strategie e ho giocato sempre in modo pulito. Tra me e lui è stato un avvicinamento spontaneo. A me piace lui. C’è attrazione fisica. Se stessi giocando non ci rimarrei male”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Jessica Selassié ha spiegato quindi che il suo metterla alla prova e questo la faceva stare male. Adesso dopo queste parole come risponderanno Soleil Sorge e Davide Silvestri. E soprattutto cosa accadrà tra la Princess e Barù?

