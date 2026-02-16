Il figlio dell’ex giudice di MasterChef Joe Bastianich sbarca in Italia come CEO di Wingstop: tra business americano e la scoperta di un nuovo amore

La dinastia Bastianich espande i propri orizzonti in Italia, ma questa volta il protagonista non è solo il celebre Joe. Ethan Bastianich, ventiquattrenne figlio dell’imprenditore italo-americano, ha scelto di lasciare gli Stati Uniti per stabilirsi definitivamente nel Bel Paese. Non si tratta di una semplice vacanza, ma di una vera e propria sfida imprenditoriale ai vertici di Wingstop Italia, il colosso texano specializzato in alette di pollo che punta a conquistare il mercato europeo partendo da Milano. Joe ha espresso tutto il suo orgoglio sui social, definendo la collaborazione con il figlio come una delle soddisfazioni più grandi della sua carriera.

Dalla laurea a Boston al ruolo di CEO

Nonostante il ruolo di Chief Executive Officer, Ethan ha le idee chiare sulla gestione aziendale. Dopo gli studi in Business al Boston College e le esperienze da “All’Antico Vinaio” a New York, il giovane Bastianich approccia il lavoro con umiltà estrema. Ha dichiarato di non aver paura di passare la scopa per terra o seguire la formazione fianco a fianco con i dipendenti. Questo senso del sacrificio lo ha ereditato proprio dal padre Joe, che per anni ha vissuto lontano dalla famiglia in Connecticut per costruire l’impero che oggi conosciamo. Per Ethan, quel “quality time” passato insieme nonostante le distanze è stato la base per un rapporto solido e professionale.

L’Italia regala il colpo di fulmine a Ethan Bastianich

L’arrivo in Italia non ha portato solo successi professionali e una proiezione di 10 mila filiali in dieci anni. Ethan ha infatti confessato al Corriere della Sera di aver trovato l’amore proprio nel nostro Paese. Il ragazzo ha rivelato di essere legato a un giovane di Torino, conosciuto dal vivo e non tramite le classiche applicazioni di incontri. Tra la tradizione culinaria tramandata da nonna Lidia e i nuovi progetti milanesi, Ethan Bastianich sembra aver trovato in Italia la sua dimensione perfetta, sia negli affari che nel privato.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X