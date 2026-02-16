Tommaso Paradiso sta per sposarsi! Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore convolerà a nozze con la sua compagna.

Fiori d’arancio per Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026. Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore si metterà alla prova con questa esperienza e tra una settimana salirà sul palco del Teatro Ariston. Nel corso della kermesse musicale, l’artista presenterà il brano I Romantici, che promette di emozionare tutto il pubblico.

Nel mentre il cantante ha anche già annunciato l’arrivo del suo nuovo progetto discografico, Casa Paradiso Sanremo Edition, una riedizione del suo ultimo album di inediti, che conterrà anche il brano in gara al Festival. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della gara canora, in queste ore è arrivata una notizia che ha attirato l’attenzione del web.

Come ha annunciato Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, Tommaso Paradiso sta per sposarsi! Il cantante infatti, dopo la partecipazione a Sanremo 2026, si unirà in matrimonio con la compagna Carolina Sansoni. Solo nel 2023 i due sono diventati genitori della piccola Anna e adesso la coppia si prepara a dire il fatidico sì.

Ma quando si sposano dunque Tommaso e Carolina? L’esperto di gossip ha risposto anche a questo. La data delle nozze è prevista per il prossimo giugno e di certo dunque il 2026 sarà un anno speciale per il cantautore.

La partecipazione a Sanremo 2026

Come in molti sapranno, da anni si parla di un possibile arrivo di Tommaso Paradiso tra i Big del Festival di Sanremo. Solo quest’anno tuttavia il cantante ha deciso di partecipare alla kermesse musicale e di certo i fan attendono con ansia di scoprire come ci stupirà.

Ma perché Paradiso ha deciso di salire sul palco dell’Ariston soltanto adesso? A rivelarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista con Radio Italia:

«L’ultimo è stato un anno per me molto particolare. La cosa più importante è che è nata mia figlia. Poi ho preso la decisione di partecipare al Festival, che per me che vengo da anni di live è qualcosa di molto diverso. Ho cambiato etichetta e venduto casa, dove ho scritto il mio ultimo disco “Casa Paradiso”. Mi sono detto: facciamo tutto nel 2026».

