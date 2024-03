Jo Squillo commenta in lacrime la notizia del ritorno di Chico Forti in Italia dopo 24 anni (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Dopo ben 24 anni Chico Forti torna in Italia. Ieri l’annuncio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una notizia che ha provocato una forte emozione in Jo Squillo, che tra le lacrime ha commentato la notizia. Lei che per anni si era battuta per la causa.

Jo Squillo in lacrime per Chico Forti

Era il 2021 quando Jo Squillo nella Casa del Grande Fratello ha più e più volte parlato del caso Chico Forti, ex imprenditore condannato negli Stati Uniti nel 2000. Una causa che ha sempre avuto a cuore (così come altri volti noti del mondo dello spettacolo), tanto da fare persino lo sciopero della fame mentre si trovava nel reality show.

Chico Forti in quella circostanza aveva risposto con una lettera, ringraziando Jo Squillo e Alfonso Signorini per l’interesse mostrato. La Fernesina dalla sua aveva fatto sapere che si stava lavorando per poter risolvere quanto prima questa vicenda. Ieri 1 marzo la notizia tanto attesa: il ritorno in Italia dopo ben 24 anni!

Un’ultima ora che ha riempito il cuore di gioia di Jo Squillo, la quale molto emozionata ha commentato la notizia sui social. La cantante ha condiviso il video di lei mentre guarda il TG1 e apprende come tutti l’annuncio tanto atteso su Chico Forti. In lacrime la conduttrice ha esultato per il nostro connazionale e si è detta davvero molto felice, come mostrato qui sotto.

Con un video da Washington dopo l’incontro insieme a Joe Biden, Giorgia Meloni ha fatto sapere: «Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Ora aspettiamo Chico in Italia».

La notizia come detto ha provocato commozione e Jo Squillo ha voluto testimoniare questo momento sui social. Intanto per il ritorno di Chico Forti ci sarà da attendere, come reso noto dalla Farnesina. Questo perché Il Department of Justice deve trasmettere al ministero italiano la sentenza tradotta, insieme alla documentazione che indica la possibilità del trasferimento. A seguire il ministero italiano deve inviare il tutto all’autorità giudiziaria, che dovrà riconoscere la sentenza e metterla in esecuzione, poi ci sarà il tanto atteso trasferimento.