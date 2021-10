1 La gaffe di Jo Squillo

Senza dubbio una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 6 è certamente Jo Squillo. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare la cantante sta conquistando nuovamente il cuore del pubblico, e senza dubbio nelle settimane a venire potrebbe regalarci grandi emozioni. Come sappiamo da sempre l’artista si schiera a favore delle giuste cause e ha sempre sostenuto e supportato importanti battaglie, tra cui quelle per i diritti della comunità LGBTQ+ e quelle per la violenza sulle donne. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa in casa che non è passato inosservato.

Mentre chiacchierava con Ainett Stephens e con Soleil Sorge, Jo Squillo ha pronunciato la parola “scimmia”, proprio come accaduto la scorsa settimana all’influencer! Tuttavia resasi immediatamente conto della gaffe fatta, la cantante si è prontamente scusata con l’ex Gatta Nera. Quest’ultima nel mentre, a seguito di quanto accaduto proprio con Soleil, e a seguito delle dichiarazioni di Alfonso Signorini, ha deciso di sorvolare sull’accaduto. Queste le parole della Squillo:

“Questa mossa così a farla mi vergognavo come una scimmia…madonna di nuovo, scusa”.

no adesso trovatemi il collegamento tra la vergogna e la scimmia#gfvip pic.twitter.com/rIZUb1HxXK — ciaba (@90blckwdw) October 8, 2021

Il web nel mentre si è diviso. Mentre in molti hanno attaccato Jo per le sue parole, tanti altri hanno cercato di comprendere le parole della cantante. È infatti da ipotizzare che la Squillo abbia voluto fare riferimento alla nota emoji della scimmia con le mani davanti agli occhi, che si usa spesso per indicare un momento di vergogna o di imbarazzo. Nel mentre qualche giorno fa l’artista è stata anche duramente attaccata da Jeda, fidanzato di Vera Gemma. Rivediamo perché e cosa è accaduto.