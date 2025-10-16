Durante una chiacchierata nella Casa del Grande Fratello, Jonas Pepe ha rivelato l’interesse per una gieffina. Lei però sembra puntare verso un altro coinquilino. Ecco tutti i dettagli.

Jonas Pepe rivela l’interesse per una gieffina

Nella Casa del Grande Fratello iniziano a emergere le prime dinamiche di cuore, e uno dei protagonisti sembra essere proprio Jonas Pepe. Il modello romano, che già si è fatto notare per le sue riflessioni e per la furente lite con Omer Elomari, ha rivelato ieri sera un interesse o comunque una curiosità nei confronti di una concorrente.

Nei primi giorni nella Casa del Grande Fratello, sembrava esserci un’intesa con Anita, poi uscita improvvisamente per motivi personali. Da allora, Jonas è rimasto piuttosto riservato. Fino a ieri sera, quando ha deciso di aprirsi. Ha detto che con Grazia Kendi passerebbe volentieri una notte, e ha definito Francesca Carrara “una bellissima donna”. Tuttavia, ha aggiunto che con lei “non potrebbe mai succedere nulla” perché ha creato un bel legame con il figlio Simone: “Ormai ci ho legato troppo”.

I fan avevano iniziato a scommettere su un avvicinamento con Giulia Soponariu, ma Jonas Pepe ha messo le cose in chiaro: “Lei ha pur sempre 20 anni e io 24. Quattro anni possono sembrare pochi, ma alla nostra età fanno la differenza. Lei è appena uscita dal liceo. Se ci fossimo messi insieme l’anno scorso le avrei chiesto ‘che voto hai preso in matematica?’”.

Poi la rivelazione: “Mi piace la sua solarità, ma quelle risposte che ho dato – il blu, le stelle, l’infinito – le ritrovo in Rasha. Non è che mi piacciono le donne mature, ma con quelle con più testa mi trovo meglio”.

Jonas Pepe pare sia pronto a fare la prima mossa, ma ha ammesso di avere timori: “Quindi è Rasha che mi interessa. Devo attaccare? Ok! Però io se faccio una mossa sbagliata e non va, ho finito. Non torno indietro a provarci con Giulia, non sono uno così”.

Il problema? Rasha sembra provare un interesse per Omer. Dalla sua entrata in Casa, ha mostrato una certa curiosità per lui e passano diverso tempo insieme. Durante la discussione tra Jonas Pepe e Omer Elomari, è stata proprio lei a prendere le difese di quest’ultimo. Peraltro proprio Omer sembra essere poco convinto dai comportamenti di Jonas e pensa sia “invidioso e geloso”.

Ci saranno le basi per un triangolo? Chi farà la prossima mossa? Insomma il Grande Fratello potrebbe riservarci sorpresa.