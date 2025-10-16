A quanto pare Jonas Pepe avrebbe un interesse per una gieffina, la quale però avrebbe un’altra curiosità

Durante una chiacchierata nella Casa del Grande Fratello, Jonas Pepe ha rivelato l’interesse per una gieffina. Lei però sembra puntare verso un altro coinquilino. Ecco tutti i dettagli.

Jonas Pepe rivela l’interesse per una gieffina

Nella Casa del Grande Fratello iniziano a emergere le prime dinamiche di cuore, e uno dei protagonisti sembra essere proprio Jonas Pepe. Il modello romano, che già si è fatto notare per le sue riflessioni e per la furente lite con Omer Elomari, ha rivelato ieri sera un interesse o comunque una curiosità nei confronti di una concorrente.

Nei primi giorni nella Casa del Grande Fratello, sembrava esserci un’intesa con Anita, poi uscita improvvisamente per motivi personali. Da allora, Jonas è rimasto piuttosto riservato. Fino a ieri sera, quando ha deciso di aprirsi. Ha detto che con Grazia Kendi passerebbe volentieri una notte, e ha definito Francesca Carrara “una bellissima donna”. Tuttavia, ha aggiunto che con lei “non potrebbe mai succedere nulla” perché ha creato un bel legame con il figlio Simone: “Ormai ci ho legato troppo”.

I fan avevano iniziato a scommettere su un avvicinamento con Giulia Soponariu, ma Jonas Pepe ha messo le cose in chiaro: “Lei ha pur sempre 20 anni e io 24. Quattro anni possono sembrare pochi, ma alla nostra età fanno la differenza. Lei è appena uscita dal liceo. Se ci fossimo messi insieme l’anno scorso le avrei chiesto ‘che voto hai preso in matematica?’”.

Poi la rivelazione: “Mi piace la sua solarità, ma quelle risposte che ho dato – il blu, le stelle, l’infinito – le ritrovo in Rasha. Non è che mi piacciono le donne mature, ma con quelle con più testa mi trovo meglio”.

Il vampiro Jonas ha appena dato palo indiretto a Giulia e confessato a King Rana interesse per Rasha (quindi prima si riferiva a lei e non ad Anita) #grandefratello pic.twitter.com/zSEY6E4CAT — (@TrashAddicted01) October 15, 2025

Jonas Pepe pare sia pronto a fare la prima mossa, ma ha ammesso di avere timori: “Quindi è Rasha che mi interessa. Devo attaccare? Ok! Però io se faccio una mossa sbagliata e non va, ho finito. Non torno indietro a provarci con Giulia, non sono uno così”.

Il problema? Rasha sembra provare un interesse per Omer. Dalla sua entrata in Casa, ha mostrato una certa curiosità per lui e passano diverso tempo insieme. Durante la discussione tra Jonas Pepe e Omer Elomari, è stata proprio lei a prendere le difese di quest’ultimo. Peraltro proprio Omer sembra essere poco convinto dai comportamenti di Jonas e pensa sia “invidioso e geloso”.

Ci saranno le basi per un triangolo? Chi farà la prossima mossa? Insomma il Grande Fratello potrebbe riservarci sorpresa.