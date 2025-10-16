A This Is Me Vincenzo De Lucia ci ha regalato nel corso della prima puntata una spassosa imitazione di Silvia Toffanin, la reazione della conduttrice non si è fatta attendere!

Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin

Ieri sera è andata in onda la prima di tre puntate della nuova edizione di This Is Me. In studio tantissimi graditi ospiti, da Laura Pausini a Gigi D’Alessio e Christian De Sica e non solo. Una delle grandi sorprese è stata la presenza di Vincenzo De Lucia. Il noto attore e imitatore è arrivato spiazzando Silvia Toffanin. Motivo? Si è presentato in studio imitando proprio la conduttrice della trasmissione.

L’arrivo di Vincenzo De Lucia dal backstage di This Is Me è stato esilarante. Mentre Silvia Toffanin era intenta a intrattenere e fare due chiacchiere con i suoi ospiti, ecco che l’imitatore ha fatto irruzione in studio. La conduttrice, da sempre molto composta, non è riuscita a trattenere le risate, non appena ha visto la sua parodia dal vivo. Imitazione che peraltro De Lucia aveva già proposto non molto tempo fa anche sui social.

Sempre Vincenzo De Lucia ha domandato alla conduttrice: “Scusi lei chi è?”, con quest’ultima che è stata al gioco e si è presentata: “Silvia”. Scherzoso l’imitatore ha ribadito di essere lui Silvia Toffanin e dato che si reputa più preparato nel fare le domande, l’ha invitata a spostarsi. Una scena che ha scatenato risate tra tutti.

“Ma io non faccio così comunque!”, ha detto Silvia Toffanin dopo aver visto alcuni minuti della sua parodia…

Ma i momenti divertenti non sono finiti e in rete è possibile recuperarne degli altri. Come questo qui a seguire, dove Vincenzo De Lucia ci ha regalato un altro sketch esilarante in compagnia di Eleonora Abbagnato. Ecco il video che vi strapperà certamente più di una risata….

L’imitazione di Silvia Toffanin ha preso vita lo scorso aprile sui social, grazie al format satirico Verissimissimo. In questa parodia di Verissimo, il talentuoso Vincenzo De Lucia ha dato forma a una versione esagerata e ironica della celebre conduttrice. Tra smorfie accentuate, frasi ripetute e, soprattutto, lacrime a non finire, il comico ha costruito un personaggio che ha conquistato il pubblico.

Ora quella caricatura ha ricevuto l’approvazione anche della diretta interessata!