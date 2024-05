Josè, il figlio di Amadeus, sotto gli attacchi degli hater dopo Sanremo

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Amadeus

Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del rapporto con i genitori e anche di quello con la popolarità dopo il Festival di Sanremo. Ecco come risponde agli attacchi degli hater.

La replica del figlio di Amadeus agli hater

Josè Sebastiani lo abbiamo imparato a conoscere durante i Festival di Sanremo condotti da Amadeus. Essendo il figlio del conduttore e di Giovanna Civitillo, infatti, è spesso stato in prima fila all’interno del teatro Ariston e il pubblico a casa ha avuto l’opportunità di vederlo crescere.

Oggi Josè ha 15 anni e lo aspetta un’entusiasmante avventura. In questi giorni conduce, insieme ad altri ragazzi, un programma radiofonico dedicato all’Eurovision Song Contest 2024. Si tratta di un progetto volto a raccontare sul posto il lato nascosto dell’evento musicale. Il podcast è realizzato per RaiPlay Sound da Radioimmaginaria, network diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

Purtroppo con la notorietà non è tutto rosa e fiori in quanto gli hater sono dietro l’angolo con gli attacchi più disparati. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair il figlio di Amadeus ha rivelato come gestisce i commenti negativi che riceve sui social:

“Dopo Sanremo mi sono stati indirizzati contro sfottò piuttosto pesanti. Io il bullismo non lo sopporto: non riesco a capire come si possano prendere di mira altre persone. Quando l’ho subìto, comunque, ho reagito molto in fretta.

Quando ero più piccolo, mi è servito molto parlarne con mia mamma. Recentemente, invece, ho adottato un’altra strategia: cambio strada, non rispondo e non reagisco agli attacchi. Funziona”.

Successivamente ha anche avuto modo di discutere del suo rapporto con la mamma e il papà. Grazie ad Amadeus ha potuto costruire qualcosa di bellissimo, ma “per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri“. La più “severa” è la madre, soprattutto per quanto riguarda lo studio. Tuttavia entrambi sono genitori moderni e disposti al dialogo.

Non vediamo l’ora di scoprire che cosa riserverà a Josè il futuro.