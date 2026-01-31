Lorenzo Cherubini riceve l’onorificenza dal Quirinale e dedica il titolo ai fan e alla famiglia In un insolito ma impeccabile…

Lorenzo Cherubini riceve l’onorificenza dal Quirinale e dedica il titolo ai fan e alla famiglia

In un insolito ma impeccabile abito doppiopetto completato da una cravatta “d’ordinanza”, Lorenzo Cherubini Jovanotti ha sorpreso i suoi follower con un annuncio. Il celebre artista toscano ha infatti ufficializzato la sua nomina a Commendatore della Repubblica, un riconoscimento prestigioso giunto direttamente dal Palazzo del Quirinale per volontà del Presidente Sergio Mattarella. Con la consueta energia, Jovanotti ha mostrato con orgoglio la targa ufficiale ricevuta.

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti

“Sono Commendatore ed è un grande onore che voglio condividere con voi, perché è un riconoscimento legato al mio lavoro di artista”, ha raccontato nel video. Cherubini ha evidenziato con particolare soddisfazione come il diploma riporti sia il suo nome anagrafico che lo pseudonimo artistico.

“Mi viene da pensare ai miei genitori, perché sarebbero stati molto orgogliosi di questo ragazzino che scappava di casa per andare a fare il dj”, ha confessato con una punta di malinconia. Un traguardo finale di una corsa iniziata tra i giradischi di provincia e terminata nelle stanze più alte dello Stato.

Ue’ cummenda

Jovanotti ha voluto rassicurare i fan sul fatto che il prestigio non cambierà la sua natura solare e informale. “State pensando: Ue’ cummenda, ma restate tranquilli perché io sono sempre quello lì”, ha scherzato il cantante per smorzare la solennità del momento. Ha poi concluso con un sentito ringraziamento a Mattarella, definendolo un grande Presidente a prescindere da questa nomina, per poi dedicare il successo a sua moglie e sua figlia, descritte come “al settimo cielo” per il loro babbo.

Dario Lessa

