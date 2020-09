Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 20: il fisico non è un limite

Primo appuntamento 4 anticipazioni puntata 20: in questo episodio due protagonisti dimostrano che il proprio fisico non deve essere un limite.

Primo appuntamento 4 anticipazioni ventesima puntata

Siamo arrivati al penultimo episodio di Primo appuntamento 4 e abbiamo, quindi, le anticipazioni della ventisima puntata. Il programma condotto da Flavio Montrucchio, che ha visto questa stagione ricca di pause per vari motivi, vede di nuovo protagonisti 8 single in cerca dell’amore. E questa volta viene lanciato un messaggio molto importante.

Intanto, come si sono concluse le storie della diciannovesima puntata? Delle quattro coppie protagoniste solo una si sta continuando a sentire, quella formata da Valdemiro e Annaclara. Per le altre non c’è stato niente da fare, invece, anche se c’è chi ha trovato l’amore dopo questo appuntamento al buio.

Le anticipazioni della ventesima puntata di Primo appuntamento 4 vede, tra i single protagonisti, due ragazze lanciare un messaggio molto importante. Infatti, per motivi diversi, queste dure ragazze hanno fatto del proprio corpo un qualcosa in più per vivere. Abbiamo infatti da una parte una ragazza che, come lei stessa dice, non ha un fisico da modella, ma comunque non gliene importa e invece ha imparato ad apprezzarlo e mostrarlo. Invece l’altra ragazza, ha fatto della sua disabilità uno “strumento” per far vedere quanto sia capace e che tutto può essere raggiunto se si vuole.

Ma vediamo nel dettaglio i protagonisti e cosa accadrà…

Primo appuntamento 4 ventesima puntata le coppie

Cosa accadrà nella ventesima puntata di Primo appuntamento 4 secondo le anticipazioni? Grazie al sito di Real Time possiamo dare un primo sguardo alle coppie protagoniste.

La prima coppia è formata da Anna e Flavio. I due nella clip parlano di relazioni precedenti e viene fuori che in quelle di lui tutte sono andate a finire nella gelosia. Anna, che è molto gelosa, ha detto che nelle donne spesso la gelosia viene perché indotta. Chissà se saranno fatti l’uno per l’altra?

La seconda coppia è formata da Antonio e Alessandra. I due hanno molte cose in comune, come ad esempio la passione per il calcio. Ma nella clip lei presenta anche un’altra parte di sé. Ammette che non ha per niente il fisico da modella, ma nonostante questo apprezza il suo corpo e tutte le sue rotondità. Così, mostrando il suo profilo Instagram ad Antonio, rivela che ci sono molte foto sexy anche apprezzate dai suoi follower. Che ne penserà Antonio? Sarà geloso?

Per quanto riguarda la terza coppia della ventesima puntata di Primo appuntamento 4 le anticipazioni riferiscono che è formata da Claudio e Sabrina. Questo incontro non sembra iniziarw benissimo. I due, infatti, a parte essere entrambi di Torino, non hanno niente in comune. Come andrà? Ognuno per la sua strada o magari è vero che gli opposti si attraggono?

Infine la quarta coppia è formata da Benedetta e Gianmarco. Lei racconta che è nata prematura, ma all’ospedale le hanno fatto un’azione sbagliata, cioè le hanno dato la stessa quantità di ossigeno che si darebbe ad un bambino nato di 9 mesi. Questo le ha causato un danno al cervello che l’ha portata ad avere difficoltà motorie. Quindi oggi Benedetta cammina con le stampelli. Nella clip riferisce che alle elementari l’hanno presa in giro e lei è stata male, ma ha imparato piano piano a diventare forte e farsi scivolare tutto addosso. Inoltre questo handicap non le ha posto limiti.

Dove e quando vedere Primo appuntamento 4

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della ventesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 4. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il ventesimo episodo è in onda martedì 22 settembre.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 4 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma DPlay. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a DPlay Plus.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni su Primo appuntamento 4.

