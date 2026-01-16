Il cantante spagnolo respinge le accuse di due ex dipendenti e affida ai social una difesa accorata della propria dignità

Il mondo della musica internazionale osserva con il fiato sospeso l’evoluzione di una vicenda che scuote profondamente l’immagine di un’icona globale. Julio Iglesias ha deciso di uscire allo scoperto per rispondere frontalmente alle pesantissime accuse di abusi sessuali e vessazioni formulate recentemente da due sue ex collaboratrici. Attraverso un messaggio dai toni molto duri pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’artista ottantaduenne ha voluto chiarire la sua posizione definendo le testimonianze come un attacco frontale alla sua integrità.

I fatti contestati si sarebbero verificati nella lussuosa proprietà alle Bahamas

La tempesta giudiziaria e mediatica trae origine dalle dichiarazioni di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista che prestavano servizio presso le sue residenze. Secondo quanto trapelato finora, i fatti contestati risalirebbero al 2021 e si sarebbero verificati nelle lussuose proprietà che il cantante possiede alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. Le due donne sostengono di aver subito pressioni e violenze mentre svolgevano le proprie mansioni professionali all’interno della cerchia privata della star spagnola.

Con un post scritto di suo pugno, Iglesias ha respinto ogni addebito manifestando un profondo rammarico per quanto sta accadendo in queste ore frenetiche. Il cantante ha dichiarato solennemente di non aver mai abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna durante tutta la sua lunga carriera e vita privata. Egli ha poi sottolineato che queste affermazioni risultano assolutamente false e gli provocano una tristezza immensa che non aveva mai provato in precedenza.

Da questo sfogo social emerge il ritratto di un uomo ferito che intende combattere una battaglia legale e d’immagine senza esclusione di colpi. Iglesias ha infatti aggiunto di non aver mai sperimentato tanta cattiveria gratuita prima d’ora, ma ha assicurato di possedere ancora la forza necessaria per difendersi. L’artista intende far conoscere la verità a tutto il suo pubblico per proteggere la propria onorabilità da quella che definisce un’offesa estremamente grave e ingiusta.

Nonostante la gravità della situazione, il cantante ha voluto dedicare un pensiero affettuoso a chi gli è rimasto accanto in questo momento così delicato e complesso. Egli ha spiegato di aver trovato grande conforto nei numerosi messaggi di amore e lealtà ricevuti dalle persone care che non hanno mai dubitato della sua condotta. Questo sostegno sembra essere il motore che spinge il cantante a voler affrontare il processo mediatico con la fermezza di chi professa la propria totale innocenza.

