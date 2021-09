1 La scelta di Kanye West

Sono ormai mesi che Kanye West è al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Come ben sappiamo solo a inizio anno il noto rapper si è ufficialmente separato da sua moglie Kim Kardashian, dopo un lungo amore. I due, che da sempre sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, hanno così preso strade diverse, pur rimanendo in ottimi rapporti per il bene dei loro figli. Nel mentre poco prima dell’estate era giunta voce che West stesse frequentando Irina Shayk, ex compagna di Bradley Cooper. Nonostante sembrasse che la conoscenza fosse seria però a un tratto le storia si è interrotta e il cantante è tornato nuovamente single. In questi giorni tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

La stampa americana riporta infatti che Kanye pare essere intenzionato a cambiare nome, lasciandosi alle spalle anche il suo cognome. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il rapper abbia sottoposto al tribunale di Los Angeles la richiesta formale per rinunciare al suo nome di battesimo in favore di uno nuovo. Ma come vuole farsi chiamare dunque l’artista?

Stando a quanto si apprende pare che Kanye West da ora in poi voglia farsi chiamare soltanto Ye. Si tratta di una parola che viene dalla Bibbia, che significa semplicemente “tu”. Sempre stando a quanto riportano i tabloid americani, pare che la scelta del rapper sia riconducibile a motivazioni personali, e dovrà essere il giudice a questo punto ad accettare o a respingere la richiesta dell’ex marito di Kim Kardashian.

Già nel 2018 Kanye aveva espresso la volontà di cambiare nome e di farsi chiamare Ye. Tuttavia in quell’occasione a intervenire fu proprio sua moglie, che riuscì a dissuaderlo da tale scelta. Il termine “Ye” venne così scelto come titolo di un suo album. Adesso però che il divorzio da Kim pare essere imminente, West è tornato sui suoi passi. Nel mentre in questi giorni è stato rilasciato anche il nuovo album del rapper, tuttavia non è mancata la polemica. Vediamo cosa è accaduto.