Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Secondo le recenti indiscrezioni, Kanye West si sarebbe fatto rimuovere i denti per sostituirli con un impianto in titanio

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Kanye West si sarebbe fatto rimuovere tutti i suoi denti per sostituirli con un impianto in titanio dal valore di 850 mila dollari.

Kanye West torna a far discutere

Sono ormai anni che Kanye West (a oggi conosciuto anche come Ye) fa discutere. Spesso infatti alcune controverse scelte del noto rapper hanno dato il via ad accesi dibattiti sui social e gli utenti si sono più volte divisi. Solo nelle ultime ore il cantante è tornato sotto i riflettori, per via di un nuovo gesto che ha già attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Stando a quanto rivela il Daily Mail infatti, sembrerebbe che West si sia fatto rimuovere tutti i suoi denti per sostituirli con una protesi in titanio, che costerebbe ben 850 mila dollari! Ma andiamo con ordine e vediamo quello che sta accadendo.

Tutto è iniziato quando alcune ore fa proprio Kanye ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo vediamo sorridere. Ai più così non è sfuggita proprio la protesi in titanio, che a quel punto è diventata oggetto di discussione sui social. Lo stesso tipo di protesi, come forse gli esperti di cinema ben sanno, veniva indossata anche da Jaws, l’antagonista di James Bond nel celebre film La spia che mi amava.

Nel mentre il Daily Mail ha intervistato Thomas Connelly, un chirurgo odontotecnico di Beverly Hills che avrebbe installato la protesi a Kanye West. Queste le dichiarazioni del dottore, che in breve hanno fatto il giro del web: “È stato un piacere lavorare con Ye. Il connubio tra la sua visione e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico”.

La scelta del rapper naturalmente ha prontamente fatto discutere il web e anche in questo caso non sono mancate dure critiche al cantante. Secondo qualcuno tuttavia quello di West non sarebbe altro che uno scherzo. Non resta dunque che attendere per saperne di più su questa scelta di Ye.