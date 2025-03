È scoppiata la lite a Pomeriggio Cinque! Karina Cascella ha infatti discusso con Stefania Orlando e Samantha de Grenet che, senza mezzi termini, l’ha attaccata: “Lo dici a tua sorella”.

La lite di Karina Cascella a Pomeriggio 5

Lo aveva detto Karina Cascella che molto presto sarebbe tornata in TV e così è stato. Ieri durante la puntata di Pomeriggio Cinque, condotta da Dario Maltese, ha subito fatto sentire la sua voce e si è resa protagonista di una discussione con le colleghe di tavolo Samantha de Grenet e Stefania Orlando. Le parti, ovviamente, non se le sono di certo mandate a dire!

LEGGI ANCHE: Il buongiorno rumoroso di Shaila e le reazioni tutt’altro che felici di Helena, Jessica e Mariavittoria (VIDEO)

Tutto ha avuto origine quando l’ex protagonista di Uomini e Donne ha detto la sua sugli influencer. Secondo il suo punto di vista Rita De Crescenzo non sarebbe così male, a lei fa sorridere e pensa che ci sia molto di peggio: “Lei rispetto ad alcune è anche simpatica. Ci sono cose ben più gravi rispetto a lei. A me piacciono le cose semplici”, ha detto Karina Cascella giustificando la sua posizione.

Successivamente l’opinionista ha fatto sapere di conoscere il lavoro reale, dato che ne ha uno, ma poi di svolgere l’attività anche sui social, che però non definisce un lavoro vero e proprio. Karina Cascella ci ha tenuto a dire di aver ribadito questo concetto più volte: “Non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social mi dispiace“.

Karina Cascella: "Lavorare con i social non si può definire un lavoro vero"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/tikQVcP5L4 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 20, 2025

Le dichiarazioni di Karina Cascella non hanno trovato per niente d’accordo Samantha de Grenet che ha criticato quanto detto. Secondo lei infatti non si dovrebbe puntare il dito a prescindere. Per lei fare l’influencer è un lavoro vero e proprio: “Ci sono persone che si alzano la mattina, fanno riunioni, cercano di fare contenuti interessanti“.

Dello stesso avviso della de Grenet anche Stefania Orlando, che ha concordato. Per lei lavorare sui social è un lavoro, peraltro ha ricordato che il termine “influencer” ormai è entrato anche nella Treccani. L’ex gieffina ha ricordato che ci sono dei creator molto seri, che creano contenuti validi, hanno sponsor e sono molto credibili.

Poi però Stefania Orlando non si è risparmiata e rivolgendosi a Karina Cascella le ha tirato una bordata: “Ma poi parli tu? Stai attaccando le influencer e sei la prima che fa questo! Sono anni che usi i social e ora parli così. Prima di parlare pensa a quello che fai in primis“.

La precisazione fatta dalla Orlando, ha portato Karina Cascella a sbottare e strigliare la collega: “Guarda che io ho un ristorante. Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo. Il lavoro vero è un altro. Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il vostro falso moralismo fate pure“. Karina è stata subito bollata da Samantha de Grenet: “Senti, falso moralismo lo dici a tua sorella e non a me!”

A quanto pare la lite si è protratta anche nel corso della pausa pubblicitaria! Tornato in studio, infatti, Dario Maltese ha fatto sapere al pubblico: “Voi non potete capire cos’è successo durante la pubblicità”. Parlando di quanto successo poco prima, il padrone di casa infatti ha detto che le due opinioniste l’avrebbero fatto “disperare” perché “continuavano a discutere tutto il tempo, non sono riuscito a fermarle. Io volevo fare una foto con loro, non l’ho potuta fare“.

Insomma Karina Cascella e le sue colleghe Samantha de Grenet e Stefania Orlando non se le sono mandate di certo a dire a Pomeriggio Cinque!