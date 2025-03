A quanto pare il buongiorno ‘fatato’ e chiassoso di Shaila Gatta al GF non sembra essere gradito da tutte. Le reazioni di Helena, Jessica e Mariavittoria sono tutte un programma!

Il buongiorno di Shaila Gatta

Alla finale del Grande Fratello manca ormai pochissimo e tra polemiche fuori e dentro la Casa più spiata d’Italia proseguono le dinamiche. Le alleanze sembrano essersi ormai sgretolate e le critiche sono sempre più insistenti contro alcuni inquilini. Ne sa qualcosa Shaila Gatta. Dopo aver fatto pace con Lorenzo Spolverato (per l’ennesima volta), ha avuto da ridire sulle amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Ma non solo. Perché esattamente come lei ha da ridire sugli altri… anche gli altri non hanno nascosto il fastidio in sua presenza.

Stavolta però cosa è successo? Precisiamo che non c’è stata alcuna lite, fin da subito. Tutte le mattine quando si sveglia Shaila Gatta è solita manifestare tutta la sua energia, con dei saluti piuttosto esuberanti. Con la sua voce squillante, infatti dà il buongiorno agli altri inquilini, i quali forse ancora non hanno molta voglia di parlare. Dopo tutti questi mesi di convivenza forzata, poi, ancora peggio!

Shaila Gatta ieri mattina una volta raggiunto il giardino ha dato il suo solito buongiorno per poi lasciarsi andare al consueto “saluto all’universo”, con un discorso che ha spesso coinvolto anche gli altri inquilini della Casa.

Peccato però che non tutti sembrano gradirlo. Come mostrato da queste immagini, infatti, Helena Prestes non appena l’ha vista uscire in giardino, non ci ha pensato due volte a sgattaiolare in Casa. “No vabbè, ragazzi”, è stata invece l’esclamazione scocciata di Mariavittoria Minghetti, che si trovava nei divanetti con Jessica Morlacchi. Mentre però la cantante è sembrata più “morbida” nei modi, il medico estetico non ha nascosto il suo fastidio.

Le espressioni di entrambe dal filmato emerso in rete la dicono lunga….

