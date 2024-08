Dopo il tanto clamore per il cambiamento fatto da Paola Frizziero, il web ha interpellato la storica “nemica giurata” dell’ex corteggiatrice e tronista, Karina Cascella. Quest’ultima ha risposto con una presunta stoccata.

Karina Cascella, la presunta stoccata a Paola Frizziero

Da ieri si parla tantissimo di Paola Frizziero! Ricordate l’amata ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne? Oggi ha cambiato look e vita, affidandosi totalmente alla fede e a Dio. Nel periodo del dating show, però, la Frizziero è arrivata alla corte di Salvatore Angelucci e proprio in quel periodo non sono mancati scontri con Karina Cascella.

In quel periodo la Cascella era opinionista e molto amica di Salvatore Angelucci. Solo dopo i due si sono innamorati e hanno avuto una figlia di nome Ginevra. Amore sbocciato dopo la scelta dell’ex tronista e dopo la rottura proprio con Paola Frizziero. Successivamente quest’ultima è diventata tronista, ma dopo questa esperienza ha chiuso con il mondo dello spettacolo. E proprio in questi giorni in cui si sta parlando del cambiamento di Paola, in tanti hanno chiesto un parere a Karina Cascella.

I più curiosi l’hanno fatto perché proprio nel periodo di Uomini e Donne tra le due c’è stata spesso maretta e la stessa Paola ha più volte messo in dubbio il rapporto tra Karina e Salvatore e pensato che tra i due potesse esserci di più di una semplice amicizia.

In tantissimi si pensa abbiano riempito di messaggi Karina Cascella. Anche se non ha mai menzionato espressamente la Frizziero, è da dire, così come i gossip a cui fa riferimento (si pensa a Morata e la Campello), l’opinionista è sbottata:

“Ragazzi, ciao. Oggi mi state inondando di domande, mi state mandando video, foto… Mi chiedete cosa penso dei capelli di una, della fine della relazione di un’altra… Vi dico la verità? Non mi interessa minimamente di come porti i capelli una e del motivo per cui si lasciano altri. Sono un po’ satura, e l’ho scritto anche ieri, della ‘pochezza’ che vedo in giro”

Karina Cascella ha aggiunto ancora su Instagram: “Siamo arrivati per me alla frutta per tanti versi. Penso che ormai ci si interessi solo a cose senza senso e li si è tutti pronti a ripostare video e a far girare notizie davvero stupide. Poi quando invece ci sarebbe da parlare e scrivere fiumi di parole, tutti tacciono. Pensate a cose più importanti, ogni tanto. E fate girare notizie che aiutano davvero qualcuno. A me non mandate più nulla del genere, grazie”

La storia Instagram di Karina Cascella

Così la Cascella ha troncato sulla faccenda senza andare oltre.