Nelle ultime settimane si è parlato di Grande Fratello Gold con la conduzione di Alfonso Signorini. L’edizione dovrebbe avere al suo interno solamente personaggi molto famosi e in queste ore sono stati rivelati i primi due nomi che sarebbero stati contattati.

I primi due presunti concorrenti del Grande Fratello Gold

Dopo tutti i rumor delle ultime settimane, pochi giorni fa il Grande Fratello Gold è stato in qualche modo confermato nella prossima stagione televisiva. Se il GF Nip di Simona Ventura si farà senza alcun dubbio, quello di Alfonso Signorini a gennaio 2026 dovrebbe avere luogo solo e soltanto se si troveranno personaggi realmente famosi.

Questa sarebbe la volontà espressa da Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa. Oggi è arrivata un’indiscrezione relativa ai possibili concorrenti da parte di Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. In una delle Stories più recenti, infatti, ha rivelato che la produzione avrebbe contattato l’attore Francesco Arca e l’attrice, nonché compagna di Pietro Taricone, Kasia Smutniak:

“Come già sapete il GF Gold è previsto per gennaio e sarà condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti saranno tutti super famosi (niente influencer o tiktoker o ex gieffini).

Un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca e voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak (compagna dell’indimenticabile Pietro Taricone)”.

Il rumor sui due primi concorrenti del Grande Fratello Gold

Chiaramente, come spesso facciamo notare, si tratta di indiscrezioni e come tali vanno prese con le dovute cautele. Anche se questi contatti fossero davvero avvenuti i Vip in questione potrebbero avere rifiutato e lo scopriremo solo nel momento in cui sapremo se il Grande Fratello Gold si farà o no. Bisognerà aspettare, come minimo, la fine dell’anno quindi abbiamo ancora parecchio tempo a disposizione.