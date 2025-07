In queste ultime ore sarebbe stato rivelato il futuro del tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti. Ecco che cosa potrebbe succedere.

Il futuro di Flavio dopo Temptation Island

Flavio Ubirti ha fatto colpo su tutte le fidanzate di Temptation Island e anche sul pubblico del reality dal primo momento in cui è stato inquadrato. Tutti hanno subito voluto sapere di più e ieri sera sono stati accontentati perché abbiamo visto più scene durante la seconda puntata.

Il tentatore si è avvicinato alla single Denise dopo che questa ha lamentato di non sentire più un qualcosa di profondo da parte del compagno Marco. La concorrente ha espresso più volte che il fidanzato gli assomigliasse nel carattere e che fosse più intraprendente proprio come è lui.

In queste ore è stata rilasciata un’anticipazione in merito al futuro di Flavio Ubirti dopo Temptation Island e a parlare è stato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha risposto a una follower che gli ha chiesto se il tentatore uscirà con Denise o se lo vedremo a Uomini e Donne. Questa la replica:

“Non è uscito dal programma insieme a Denise. Posso solo dirvi questo ora. Per il Trono è sicuramente un papabile candidato”.

Il futuro del tentatore Flavio

Uomini e Donne non è quindi ancora nel suo futuro più prossimo, ma il tentatore di Temptation Island non dovrebbe lasciare il programma con Denise. Uscirà da solo oppure sarà un’altra la fidanzata alla quale si avvicinerà, come hanno rivelato delle indiscrezioni di alcuni giorni fa? Per scoprirlo dovremo attendere ancora diverse settimane.

La prossima puntata andrà in onda il 17 luglio 2025 e le anticipazioni promettono tanti colpi di scena ancora, tra cui tavoli del resort ribaltati e duri sfoghi.