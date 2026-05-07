Kate Middleton arriva a Reggio Emilia per il suo primo viaggio dopo la malattia. La principessa del Galles visiterà la città il 13 e 14 maggio, senza William al suo fianco.

Kate Middleton, viaggio in Italia: il primo dopo la malattia

Kate Middleton trascorrerà due giorni in Italia per il suo primo viaggio dopo la diagnosi di tumore e l’annuncio di essere in remissione. La principessa del Galles visiterà la città di Reggio Emilia nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, senza il marito William. Un comunicato di Kensington Palace ha spiegato che questa visita è un grande passo avanti per il suo lavoro e per l’espansione globale del Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, ed è stata particolarmente voluta dalla principessa.

La visita avrà come focus lo sviluppo della prima infanzia e sarà parte di una missione per ottenere informazioni ed esplorare gli approcci internazionali a sostegno dei bambini piccoli e di chi lavora con loro, come insegnanti ed educatori. Lo scopo è quello di esaminare come una comprensione dello sviluppo sociale ed emotivo condivisa possa collegarsi agli approcci degli altri Paesi che danno priorità ai primi anni di vita dei bambini. Il Reggio Emilia Approach all’educazione della prima infanzia mette al centro dello sviluppo le relazioni, la comunità e l’ambiente.

Kate Middleton in Italia: le tappe della visita

Durante la sua visita, Kate Middleton incontrerà insegnanti, genitori, rappresentanti del mondo imprenditoriali e gli stessi bambini, per conoscere la realtà del Reggio Emilia Approach. Verranno messi in evidenza l’importanza dei contesti e delle relazioni, l’ascolto e la reciprocità che circondano il bambino e il ruolo che questi elementi svolgono durante la crescita. “La Principessa è impaziente di visitare l’Italia la prossima settimana e di vedere di persona come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini” ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace.

Questa visita è un’occasione per collegare lo Shaping Us Framework con i principali approcci internazionali per una valutazione condivisa: “è in questi primi anni, attraverso l’ambiente naturale e il calore delle relazioni umane, che iniziamo a porre le basi per un futuro resiliente e sano“. The Royal Foundation Centre for Early Childhood è stata istituita nel 2021 e ha unito ricerca, collaborazione e azione pratica. La visita della principessa del Galles segna una nuova fase del lavoro, un modo per portare i progressi fatti in tutto il mondo e unire i pensieri e gli approcci internazionali.