Sal Da Vinci, dopo lo straordinario trionfo al Festival di Sanremo 2026, ha preso una decisione molto importante che riguarda la sua carriere. Il cantante ha scelto di abbandonare il programma televisivo che lo vedeva protagonista.

Sal Da Vinci lascia il programma: la decisione del cantante

Sal Da Vinci sta vivendo un periodo davvero incredibile per la sua carriera. Il suo trionfo al Festival di Sanremo lo ha portato a ottenere un grande successo, partito già grazie al singolo Rossetto e Caffè, e ora è tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano. L’artista ha scelto improvvisamente di abbandonare il programma che lo ha visto protagonista insieme a Fabio Esposito, tra conduzione, opinioni e racconti legati al mondo della pizza.

Dietro la sua decisione non c’è nessuna incomprensione, ma solo un momento professionale decisamente positivo per il cantante. La sua carriera musicale è in un momento davvero magico e ha ritrovato una spinta fortissima dopo la vittoria sul palco dell’Ariston. Sal Da Vinci è riuscito a tornare sotto i riflettori, con una nuova fase ricca di successi, concerti e appuntamenti con il suo amato pubblico in tantissime città italiane. Gli impegni sono così tanti che non gli consentono di riuscire a partecipare ancora al programma Pazzi di Pizza, con grande dispiacere dei telespettatori.

Sal Da Vinci lascia Pazzi di Pizza e si dedica solo alla musica

Per cinque stagioni di Pazzi di Pizza, Sal Da Vinci, insieme a Fabio Esposito, ha avuto modo di mostrarsi in una veste diversa e più televisiva. Il pubblico lo ha seguito e scoperto in contesto quotidiano, più spensierato, lontano dal palco e dalla musica, conoscendo un nuovo lato di lui, che è piaciuto moltissimo. Con i suoi modi sempre diretti, simpatici e naturali, Sal Da Vinci è riuscito a conquistare tutti anche in questa veste, non solo per il suo grande talento nella musica e la sua bellissima voce. Ora, però, gli impegni sono moltiplicati e non può più seguire il programma televisivo.

Il cantante si deve preparare per l’Eurovision Song Contest e per il nuovo tour estivo e autunnale. I suoi fan lo aspettano in molte città italiane per vederlo dal vivo e questo rende difficile riuscire a conciliare televisione e musica. Il suo calendario è ricco di impegni e di appuntamenti con tutte le persone che lo amano e amano la sua musica, per cui ha dovuto prendere una decisione e dedicarsi esclusivamente alla musica. Tra gli eventi più attesi due serate evento per celebrare i 50 anni di carriera, che verranno festeggiati il 25 e 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli.