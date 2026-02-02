Secondo le recenti indiscrezioni pare che Kate Middleton abbia deciso di rinunciare alla tata per suo figlio George. Ecco quali motivazioni si nasconderebbero dietro a questa scelta.

Kate Middleton rinuncia alla tata per George

Nonostante gli impegni reali, Kate Middleton non rinuncia al suo ruolo di mamma e a trascorrere del tempo con i suoi figli. In modo particolare con George, che oggi ha 12 anni.

Secondo quanto emerso, pare che la principessa abbia stabilito delle regole che riguardano il primogenito. Una su tutte di non impiegare la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, recentemente insignita della Royal Victorian Medal nei New Year Honours in omaggio al servizio della Royal Family.

Come ripreso da Radar Online, Kate Middleton non ha alcuna intenzione di prendersi l’accompagnamento a scuola di suo figlio, così come le attività sportive. Per lei queste sono due delle cose fondamentali da seguire.

Le parole di una fonte vicina

Sebbene questi per la futura regina siano stati periodi molto complicati, dovuti anche alla malattia oltre a un’agenda impegnativa, Kate Middleton ha sì dovuto prendersi cura di sé, ma i figli sono sempre stati la sua priorità.

Una fonte vicina alla famiglia reale, pare sia convinta che i momenti di condivisione tra padre e figlio «siano fondamentali per trasformare George in un gentiluomo e diplomatico reale».

Peraltro vorrebbe che il primogenito «percepisca la sua vicinanza nei momenti quotidiani, specialmente all’inizio e alla fine della giornata scolastica. Per lei, routine e affidabilità contano più delle formalità reali».

Insomma tutte mosse studiate da parte di Kate Middleton che non intende perdere di vista la crescita di George, futuro erede al trono.

CREDITI FOTO: George Rogers / SIPA /IPA

