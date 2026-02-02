Antonella Fiordelisi, festeggia il primo anniversario di coppia con Giulio Fratini tra cene romantiche e momenti condivisi

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggiano il loro primo anno insieme. Per la modella, influencer, ed ex schermitrice 27enne, si tratta di un traguardo importante, tanto da definirlo scherzosamente “365… un record”. La coppia ha condiviso sui social una serie di foto che li mostrano in momenti di complicità, spesso a cena, e nelle Stories Antonella mostra alcuni incontri romantici in ristoranti di Milano.

Conciliarsi tra impegni e distanza

Il rapporto, ufficializzato a marzo 2025, ha richiesto di adattarsi ai rispettivi impegni. Giulio lavora principalmente a Firenze e Antonella racconta che ora possono vedersi soprattutto nei weekend. “Con Giulio sto bene, siamo innamorati, ma dobbiamo fare ancora tanti passi insieme”, ha confidato in un’intervista recente, sottolineando la maturità della loro relazione.

L’inizio della storia: attrazione e conoscenza

All’inizio, come spesso accade, l’attrazione fisica ha avuto un ruolo centrale. “Mi piaceva e anche lui mi piaceva, ma la cosa finiva lì”, racconta Antonella. Con il tempo, però, ha potuto scoprire il carattere e i valori di Giulio, riconoscendo in lui un ragazzo intelligente, rispettoso e con qualità profonde.

Verso una relazione esclusiva

Il passo decisivo è arrivato quando Antonella ha chiesto chiaramente a Giulio dove stessero andando e se il loro fosse un grande amore. La risposta ha consolidato il legame e permesso alla coppia di costruire una storia basata sulla fiducia e sulla complicità. Oggi il loro anniversario è l’occasione per celebrare un amore cresciuto giorno dopo giorno, tra gesti romantici e momenti di quotidianità condivisa.

