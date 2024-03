Alessio è una furia nella notte e minaccia di uscire: “Non mi frega un c***o, basta, me ne vado”

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Marzo 2024

Grande Fratello

Nella notte Alessio Falsone è una furia! Infastidito per il clima che si respira nella Casa del GF e dall’uscita di Anita e Paolo, il concorrente ha minacciato di uscire dal gioco, a un passo dalla finale!

Alessio Falsone minaccia di uscire

Aria tesa nella Casa! Alessio Falsone nella notte è parso piuttosto infastidito. Per lui si è trattato di una puntata particolarmente pesante, dopo lo scontro mattutino avuto con Federico Massaro a causa di uno spazzolino. Nel post puntata c’è stata una discussione anche con Massimiliano Varrese che non ha fatto altro che aumentare il nervosismo del gieffino.

Isolatosi dal resto del gruppo, Alessio Falsone ha avuto un crollo. Il concorrente ha cominciato prima a camminare con frenesia, poi in stanza da letto si è sfogato con Letizia Petris. Discorso ripreso poi anche in giardino mentre borbottava tra sé. Qui il ragazzo ha manifestato l’idea di uscire dal Grande Fratello.

Per prima cosa ha chiesto alla coinquilina come stesse dopo l’uscita di Paolo Masella, poi lo sfogo: “Non capisco in che modo viene selezionato…”. Alessio Falsone ha continuato a dire allora se per restare è necessario per forza creare discussioni e Letizia Petris ha confermato: “Sì, bisogna fare le scenette”.

Questa affermazione ha spinto dunque Alessio Falsone a commentare: “Va bene allora me ne posso anche andare. Questo voglio capire, bisogna fare come Federico. Se è così allora uscirei proprio adesso. Non capisco perché mi sono fatto pure dire di restare, che a me non me ne frega nulla di restare in casa. Me lo sono fatto dire come un povero….”

Alessio sbotta nella notte: “Voglio uscire”.



Video di GameOver pic.twitter.com/c36jvx8YFA — disagiotv (@disagio_tv) March 19, 2024

E ancora Alessio Falsone ha aggiunto: “Io vado. Voglio uscire. Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un c***o. Ma vaff***lo va, basta. Dai ma va****ulo“.

Riuscirà Alessio a resistere fino a giovedì quando scopriremo l’esito del televoto?