Da 38 anni veste i panni di Brooke Logan nella celebre soap opera Beautiful e il suo è uno dei personaggi più iconici della televisione. Novella ha raggiunto Katherine Kelly Lang per un’intervista senza filtri e lei ci ha rivelato alcuni retroscena inediti.

L’intervista a Katherine Kelly Lang

Tutti senza dubbio conoscono il nome di Katherine Kelly Lang. La celebre e amata attrice è nota ai più per il ruolo di Brooke Logan nella longeva soap opera Beautiful, che ormai ricopre da ben 38 anni. Dietro ai uno dei personaggi più famosi della televisione si nasconde tuttavia una donna sorprendente, pronta a mettersi in gioco, senza mai risparmiarsi. Novella ha raggiunto Katherine per una chiacchierata senza filtri, durante la quale ci ha parlato non solo della sua Brooke, ma ci ha anche rivelato dei retroscena inediti. Ecco un’anteprima esclusiva della nostra intervista:

Interpreti Brooke Logan in Beautiful da 38 anni. Quanto ti senti vicina al tuo personaggio e quali sono le principali differenze tra voi due?

Io e Brooke abbiamo percorso un lungo viaggio insieme, ma restiamo due persone distinte. Lei è un turbine di passione e dramma, spesso guidata dall’istinto e dal cuore, anche quando la porta nel caos. Io sono più riflessiva, più radicata. Eppure, attraverso di lei, ho esplorato parti di me che forse non avrei mai scoperto. Interpretare Brooke è stato allo stesso tempo una sfida e un dono.

Ricordi come hai ottenuto il ruolo e com’erano i tuoi primi giorni sul set?

Assolutamente sì. Entrare per la prima volta sul set è stato come varcare una soglia del destino. Ero giovane, entusiasta e pronta a lanciarmi. L’energia era elettrica, il cast accogliente. Dal primo giorno ho capito che non si trattava solo di un lavoro, era l’inizio di un viaggio incredibile con una grande famiglia.

Direttore Creativo, Styling e PR Alessio Filippelli Fotografia Fay Valentine Trucco: Joyce HS Kim Capelli: Alex Vestiti: Jonny Cota

Brooke è sempre molto audace nelle relazioni. Secondo te, con quali tre sex symbol italiani le piacerebbe andare a cena?

Brooke sarebbe attratta dal carisma e dall’intensità. Forse Raoul Bova per il suo fascino, Luca Argentero per lo sguardo magnetico, e Alessandro Gassmann per la sua eleganza.

E per Katherine Kelly Lang personalmente, da quali tre sex symbol italiani accetteresti volentieri un invito a cena?

Mi affascinano la profondità e l’autenticità. Penso a Pierfrancesco Favino per il talento, Riccardo Scamarcio per quel lato un po’ ribelle, e Michele Morrone per il suo magnetismo. Una cena con uno di loro sarebbe sicuramente interessante.

Direttore Creativo, Styling e PR Alessio Filippelli Fotografia Fay Valentine Trucco: Joyce HS Kim Capelli: Alex Vestiti: Jonny Cota

Cosa ci puoi anticipare sulla tua carriera nei prossimi mesi? Uno spoiler per i fan italiani?

Mi sto avventurando in nuovi territori creativi, con progetti che uniscono storytelling, moda e impegno sociale. Non posso svelare troppo, ma posso dire che sarà qualcosa di inaspettato e d’impatto.

L’intervista completa a Katherine Kelly Lang sarà disponibile prossimamente in edicola su Novella2000.