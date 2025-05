Stando alle ultime voci di corridoio, la produzione de L’Isola dei Famosi avrebbe tentato di avere Rocco Casalino nel cast. Tuttavia l’ex portavoce del Governo Conti avrebbe rifiutato la proposta, dopo aver richiesto un cachet stellare e dopo la controfferta di Mediaset.

L’indiscrezione su Rocco Casalino

Ieri sera su Canale 5 è ufficialmente partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso della serata i naufraghi sono finalmente sbarcati in Honduras e hanno così dato il via al loro percorso. Mentre però i concorrenti iniziavano a mettersi in gioco, in rete è spuntato un retroscena che non è passato inosservato, che coinvolge nientemeno che Rocco Casalino. Come di certo in molti sapranno, l’ex portavoce del Governo Conti, prima di entrare in politica, ha raggiunto la fama e la notorietà con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Dopo la fine del reality però il giornalista ha iniziato a dedicarsi a tutt’altro, lasciandosi alle spalle quel capitolo della sua vita.

Quest’anno tuttavia, stando a quanto fa sapere Selvaggia Lucarelli attraverso la sua newsletter, sembrerebbe che Mediaset abbia contattato Casalino. Il motivo? Averlo nel cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi. Secondo quanto fa sapere la giornalista, il Biscione avrebbe fatto di tutto per riuscire nella sua impresa, ottenendo però un rifiuto. Ma non è finita qui.

Sempre stando a quanto si legge, sembrerebbe che Rocco Casalino abbia chiesto un cachet da 1 milione di euro per partecipare al reality show. A quel punto sarebbe arrivata la controfferta dell’azienda di 400 mila euro, che sarebbe stata rifiutata. Come se non bastasse la Lucarelli fa sapere che Mediaset avrebbe tentato di offrire a Casalino un ruolo da opinionista al fianco di Simona Ventura. Ma anche in questo caso la risposta sarebbe stata negativa.

Rocco dunque al momento non pare essere intenzionato a tornare in tv e sarebbe concentrato solo sulla sua carriera politica.