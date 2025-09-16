In data 15 settembre è stata finalmente eletta la nuova Miss Italia 2025: Katia Buchicchio, che eredita la fascia e la coroncina da Ofelia Passaponti. Ma chi è la nuova reginetta? Conosciamola meglio in questa scheda tra età, altezza, vita privata, genitori e fidanzato, dove seguirla su Instagram e tutte le curiosità sul suo conto.

Chi è Katia Buchicchio

Nome e Cognome: Katia Buchicchio

Data di nascita: 23 ottobre 2007

Luogo di nascita: originaria di Anzi (Potenza)

Età: 18 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: studentessa di odontoiatria

Fidanzato: Katia è fidanzata con un ragazzo di nome Michael

Tatuaggi: Katia non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @katiabuchicchio_

Katia Buchicchio età e altezza

Chi è la nuova Miss Italia 2025? Qual è il suo nome e come si chiama? La ragazza scelta per rappresentare l’Italia è Katia Buchicchio. Quanti anni ha e di dov’è? Qual è l’altezza?

La giovane lucana è nata il 23 ottobre 2007 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, è originaria di Anzi (Potenza). La sua età oggi è di 18 anni. Per quanto riguarda l’altezza della Miss Italia Katia Buchicchio possiamo dire che corrisponde a 1 metro e 75 centimetri.

In quanto al percorso di studi, Katia è diplomata al liceo scientifico e studia odontoiatria.

La vita privata della Miss Italia 2025

In quanto alla vita privata di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, sappiamo che è molto legata ai suoi genitori e alla sua terra. La vittoria alla manifestazione l’ha dedicata a suo padre Antonio, come precisato dal sito ufficiale: “Il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato. Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”.

E sul fronte sentimentale? Katia Buchicchio è fidanzata? La risposta è sì, il suo fidanzato si chiama Michael.

In tanti hanno notato che porta l’apparecchio ai denti, un qualcosa che a quanto pare ha incuriosito il pubblico.

Tra le altre curiosità sappiamo che oltre lo studio, Miss Italia 2025 ha la passione per il ricamo e il cucito. Un’arte che, a quanto pare, le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie. Ma fa anche parte della cultura della terra da cui proviene.

Dove seguire Katia Buchicchio Miss Italia 2025: Instagram e social

Sui social è presente Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia 2025? La risposta è sì. Se ritenete siete curiosi e volete seguirla è possibile trovarla non solo su Facebook, ma anche su Instagram.

Per quanto non sia molto social, almeno fino a ora, probabilmente dopo l’annuncio della sua elezione a Miss Italia utilizzerà molto di più le piattaforme.

In ogni caso nei vari post presenti vediamo alcune immagini dedicati ai viaggi, selfie (anche in compagnia del fidanzato) e non solo…

Carriera

Passando alla carriera, come detto, Katia è diplomata al liceo scientifico e oggi studia odontoiatria all’Università.

Nonostante ciò ha voluto proporsi per Miss Italia, dov’è riuscita ad arrivare alla vittoria finale.

Katia Buchicchio a Miss Italia 2025

La competizione si è sviluppata attraverso sette diverse prove, pensate per mettere in luce non solo la bellezza delle concorrenti, ma anche il loro talento e spirito creativo. Le ragazze si sono cimentate in sfide di portamento, ballo, canto e recitazione, dimostrando versatilità e personalità.

Durante le fasi eliminatorie, il numero delle partecipanti si è progressivamente ridotto: dalle 40 iniziali si è passati prima a 8 finaliste, fino ad arrivare alle ultime 3 in gara.

Insieme a Katia Buchicchio, che ha conquistato il titolo di Miss Italia 2025, hanno raggiunto la finalissima anche Fanny Tardioli, in rappresentanza dell’Umbria, e Asia Campanelli, in gara per le Marche.

La vittoria di Katia Buchicchio non rappresenta soltanto un importante successo personale, ma è anche un momento storico per la Basilicata, che per la prima volta si aggiudica la fascia nazionale in questo prestigioso concorso. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera regione.