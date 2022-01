La rivelazione di Katia Ricciarelli

Quest’anno il Grande Fratello è decisamente più elastico e permissivo nei confronti dei concorrenti. Ne sanno qualcosa i vipponi di questa edizione, tra cui Katia Ricciarelli che recentemente ha rischiato di beccarsi una squalifica a seguito di diverse dichiarazioni nella Casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini e gli autori del reality, però, hanno deciso di adottare nuove linee guida in questa edizione e dunque Katia, così come altri, ha ricevuto il perdono. Ma non è finita qui. Perché il conduttore ha voluto comunque fare un discorso ai concorrenti guardandoli negli occhi e spera che da ora in poi le cose miglioreranno. Intanto ieri Katia Ricciarelli ha fatto una rivelazione a riguardo.

Mentre la cantante lirica giocava a biliardo, ha scambiato quattro chiacchiere con Carmen Russo ed è qui che ha fatto una confidenza. Le due si sono trovate a parlare di quanto successo il giorno prima in puntata e sembrerebbe che prima della messa in onda Katia Ricciarelli abbia ricevuto delle indicazioni da qualcuno in confessionale: “Si perde anche il controllo poi eh… Comunque sono contenta. Ho fatto quello che voleva lui. Bisogna adeguarsi, anche se avevo tutte le ragioni del giorno”.

Successivamente Katia Ricciarelli ha fatto sapere di aver ricevuto dei complimenti, dopo che Carmen Russo ha esclamato: “Che bello, stamattina?”. La cantante a quel punto ha replicato: “Ieri, prima…prima della puntata. Eh, mi ci voleva, infatti sono andata molto tranquilla. Molto tranquilla”. A seguire sempre Katia Ricciarelli ha detto di aver ricevuto le congratulazioni da parte di tutti: “Infatti mi hanno fatto i complimenti, perché potevo anche non esserlo eh. Anche perché hanno cercato di attaccarmi ancora, la piccola e anche la Nathaly, che hanno detto che sono una donna cattiva e insoddisfatta. Io ho avuto tutto dalla vita…”

Ha detto Katia Ricciarelli, come potete vedere nel video qui sotto…

Katia Ricciarelli dunque ha spiegato di aver recepito il messaggio di Alfonso Signorini dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, che tornerà domani sera su Canale 5 alle 21:45.

