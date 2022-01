Grande Fratello Vip 7: Soleil Sorge opinionista?

Le puntate di Casa Chi offrono sempre tanti spunti sui protagonisti del GF Vip. Nell’ultima puntata si è parlato di Soleil Sorge e del suo futuro televisivo. Secondo il rumor lanciato da Gabriele Parpiglia nello spazio dedicato alle Chicche di gossip, non solo Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare presto il reality, ma le notizie non mancano anche sulla giovane influencer italo americana.

Come raccolto da Biccy, infatti, si sta già lavorando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 6 e Soleil Sorge sarebbe uno dei volti designati per coprire il ruolo di opinionista. Ma leggiamo quanto dichiarato dal giornalista: “Che futuro si prospetta per lei? Vi lascerò abbastanza scioccati perché vi darò due risposte. Una seria e una da Gabriele telespettatore del GF Vip”, ha raccontato Parpiglia durante la puntata.

“Io con Soleil ho lavorato tanto sulla conduzione di un programma sportivo. In lizza quando eravamo ai provini e insieme lavoravamo a tutto, compresi anche i suoi look. Mi contattava per ogni singola cosa che doveva preparare. Era arrivata in finale, erano rimaste in due e poi è stata scelta una giornalista interna per quel ruolo. In molti hanno scritto che lei sarebbe prossima come opinionista de L’Isola dei Famosi“.

Al momento questa ipotesi, però, non sembra trovare conferme, ma le opzioni non sembrano essere finite. Stando a quanto spiegato dal giornalista per Soleil Sorge si sta pensando infatti al ruolo di opinionista per la prossima edizione (la numero 7) del Grande Fratello Vip: “Io invece vi dico che Sole potrebbe essere prossima come opinionista il prossimo anno al GF Vip. Però non voglio aggiungere altro su questo argomento. Vedremo cosa succederà in merito a questo”.

Dopo aver partecipato da concorrente quest’anno Soleil Sorge la rivedremo ancora in trasmissione ma con il compito di sedere sulla poltroncina rossa di opinionista? Attendiamo news!

