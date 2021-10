1 Katia Ricciarelli attacca Gianmaria Antinolfi

In questi giorni Katia Ricciarelli è piuttosto seccata dal comportamento di alcuni coinquilini della Casa del GF Vip e non manca occasione di attaccarli, sfogandosi duramente. Tra questi spuntano Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Non è la prima volta che accade che la cantante lirica ha delle uscite di questo tipo. Esternazioni che stanno facendo tanto discutere anche gli utenti del web, che le giudica un po’ eccessive.

Durante la puntata scorsa, per esempio, Katia Ricciarelli ha mostrato fastidio in particolar modo verso Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. A uno dandogli ‘dell’armadio’ e all’altra l’ha attaccata per il bacio a stampo dato a Nicola Pisu per gioco. A detta di Katia i suoi compagni di viaggio sono poco corretti e onesti anche nei confronti di chi li guarda.

Così nella giornata di ieri mattina Katia Ricciarelli ha ripreso la parola e in giardino, mentre conversava con Alex Belli e Giucas Casella non ci è andata tanto per il sottile, criticando il comportamento di Gianmaria Antinolfi con Sophie Codegoni e il suo fare da ‘latin lover’. Ecco quanto si apprende da Biccy:

“Io a Gianmaria ho detto ‘sei un grande latin lover caro mio. Prima non parlavi e adesso fai pure i danni’. Io gli ho detto ‘che cavolo sei venuto a fare al GF Vip? Non parli mai’. Perché adesso non soltanto non parla, ma fa pure i danni”.

Ha detto Katia Ricciarelli molto stizzita dal fatto:

“Io l’ho già battezzato ieri dicendogli che è un latin lover par***o. Non sa fare altro e non prende posizione. Comunque Gianmaria è un latin lover della mutua. Gode nel vedere donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà”.

In questo modo Katia Ricciarelli ha sentenziato nei confronti del compagno d’avventura Gianmaria Antinolfi. Ma non è l’unico capitato