1 Katia Ricciarelli contro l’immunità data a Soleil

Da quando è entrata Delia Duran all’interno della Casa del Grande Fratello Vip gli equilibri sono stati scombussolati. Soprattutto quello che riguarda Manila e Soleil. Katia Ricciarelli ha preso le difese della prima, ma andiamo con ordine a vedere tutto quello che è successo. La situazione è partita nel momento in cui Sonia Bruganelli ha fatto il nome del suo concorrente preferito al quale concedere l’immunità. La scelta è ricaduta su Soleil: “Io ho visto in questi due giorni, come tutti, lo stato d’animo totalmente giù di Soleil. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Manila che, per rimanere nel mezzo, ha preso un attimo le distanze…“.

Manila ha voluto replicare a quanto detto dall’opinionista: “Ho chiesto aiuto per riuscire a riparlare con Sole. Perché da quando è entrata Delia è andata un po’ giù. Anche stamattina le ho detto che le voglio bene. Però c’è un dettaglio che può cambiare agli occhi di Soleil. Il fatto che Delia droma con me. Però, perdonatemi, per la mia etica non posso negare né l’ascolto né la conoscenza a qualcuno. Compresa una persona nuova, una donna, con una storia nuova da raccontare. […] Non è buonismo, è un giudizio che abbiamo dato tutti sulla questione. Perché avrei dovuto mettere guerra con Delia? Non la conoscevo, l’abbiamo fatto tutti“.

Alfonso Signorini, quindi, ha tirato in ballo anche Katia Ricciarelli, amica di Soleil e Manila, chiedendogli da che parte sta. La risposta è stata: “Io ho visto che anche con me Soleil… Oggi sei stata lontana e ci sono rimasta molto male. Mi hai fatto soffrire. Tu sai che ti voglio bene e ti ho sempre difesa. Ho chiesto a tutta la casa cosa avessi. Quando si ha un rapporto bisogna essere chiari. Non andrà mai contro di te anche se parlo con Delia…“. In una pausa pubblicitaria, poi, la cantante lirica si è lamentata dell’immunità dell’influencer.

