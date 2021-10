1 Gaffe per Katia Ricciarelli

Senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip 6 è Katia Ricciarelli. Fin dai primi giorni di permanenza in casa infatti la cantante ha attirato l’attenzione su di sé, per via di alcune dichiarazioni che non sono piaciute ai più. Ma non solo. Solamente pochissimi giorni fa la Ricciarelli ha speso delle forti parole insieme ad Alex Belli su Samy Youssef che hanno fatto infuriare i social. Adesso come se non bastasse una nuova polemica si sta scatenando sull’artista, per via di un’altra gaffe che non è passata inosservata.

Mentre stava aiutando a pulire la cucina infatti, Katia Ricciarelli si è lamentata di Nicola Pisu, che tuttavia era proprio al suo fianco. Tutto è iniziato quando la cantante ha chiesto al gieffino cosa ci fosse in un pentolino. Con estrema cordialità, così Nicola ha risposto affermando: “C’è il cioccolato fondente”. A quel punto, rivolgendosi a Manila Nazzaro, Katia ha deriso Pisu, dichiarando per ben due volte:

“Io non lo capisco quando parla, tu?”.

Lo schifo della Ricciarelli e Manila con le loro risatine su come parla Nicola . Vergogna #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/f1dcNvr5P4 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 3, 2021

Nonostante Nicola Pisu fosse proprio al fianco di Katia Ricciarelli, il ragazzo ha deciso di sorvolare sulla battuta della cantante, proseguendo le faccende domestiche. Sul web tuttavia gli utenti si sono scatenati e in molti hanno duramente attaccato la gieffina per le sue parole. Nel mentre proprio qualche giorno fa, Nicola ha fatto delle rivelazioni inedite sul suo passato, che hanno lasciato senza parole i telespettatori. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.